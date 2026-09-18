Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de Bonoloto ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:
Resultado del sorteo
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Combinación: 59181345
Complementario: 46 · Reintegro: 6
Bote: 1.000.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|1
|1.187.584,05 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|0
|0,00 €
|3ª (5 Aciertos)
|135
|1674,47 €
|4ª (4 Aciertos)
|7.681
|14,72 €
|5ª (3 Aciertos)
|113.485
|4,00 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Combinación ganadora y premios.
Combinación: 59181345
Complementario: 46 · Reintegro: 6
Bote: 1.000.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|1ª (6 Aciertos)
|1
|1.187.584,05 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|0
|0,00 €
|3ª (5 Aciertos)
|135
|1674,47 €
|4ª (4 Aciertos)
|7.681
|14,72 €
|5ª (3 Aciertos)
|113.485
|4,00 €