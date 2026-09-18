El pasquín, que califica a las ciudades autónomas como «territorios ocupados» y convoca una movilización en Rabat para el 20 de septiembre, ha generado estupor y malestar al ser localizado en dependencias municipales.

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La aparición de carteles propagandísticos de corte irredentista en las instalaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Ceuta ha suscitado preocupación y malestar entre los efectivos. El material, redactado íntegramente en árabe, incluye lemas que cuestionan la soberanía española sobre la ciudad y convoca a la ciudadanía marroquí a una manifestación frente a la representación diplomática de España en Marruecos.

Consignas irredentistas y convocatoria en Rabat

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El cartel detectado en el parque de bomberos anuncia la denominada «Marcha de la ira nacional», fijada para el próximo 20 de septiembre de 2026 en la capital alauita. Bajo el encabezado principal «Ceuta y Melilla son marroquíes», la propaganda señala expresamente el entorno de la Embajada de España en Rabat como punto neurálgico de la protesta.

Entre las proclamas impresas en el pasquín destacan mensajes como «Nuestra tierra, nuestra dignidad, nuestra causa nacional», junto a apelaciones a un «pueblo marroquí unido para la recuperación de todos los territorios ocupados», haciendo referencia explícita tanto a las dos ciudades autónomas como a las islas y peñones de soberanía española. El diseño añade además consignas de rechazo expreso a la «ocupación», la «normalización» y el «desplazamiento».

Malestar por la localización del hallazgo

Aunque este tipo de campañas suelen enmarcarse en la retórica habitual de sectores nacionalistas al otro lado de la frontera, el hecho de que el pasquín haya sido detectado en el interior de un edificio público de la administración ceutí ha causado sorpresa e indignación entre la plantilla.

La colocación de esta cartelería en una infraestructura esencial de seguridad y emergencias de la Ciudad Autónoma supone una intromisión directa de propaganda política que atenta contra la soberanía e integridad territorial en un espacio de servicio público

سبتة ومليلية مغربيتان: Ceuta y Melilla son marroquíes

مسيرة الغضب الوطني: Marcha de la ira nacional

Lema superior derecho (junto al puño):

أرضنا: Nuestra tierra

كرامتنا: Nuestra dignidad

قضيتنا الوطنية: Nuestra causa nacional

Fecha y lugar (sección central):

20 شتنبر 2026: 20 de septiembre de 2026

📍 الرباط: Rabat

نحو السفارة الإسبانية: Hacia la Embajada de España

سبتة ومليلية والجزر المحتلة: Ceuta, Melilla y las islas ocupadas

Texto inferior izquierdo:

الشعب المغربي موحد من أجل استرجاع كل الأراضي المحتلة: El pueblo marroquí está unido para la recuperación de todos los territorios ocupados

Texto inferior derecho:

لا للتهجير: No al desplazamiento

لا للتطبيع: No a la normalización

لا للاحتلال: No a la ocupación