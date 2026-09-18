IBEX 35 cerró este viernes, 18 de septiembre de 2026, en 19.513,80 puntos, con una caída de -318,00 puntos (-1,60%), según Yahoo Finance.

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La sesión arrancó en 19.809,10 puntos y marcó ese valor como máximo intradía, mientras que el mínimo quedó en 19.485,00. Los datos publicados por Yahoo Finance muestran una corrección a lo largo de la jornada tras un intento de mantener niveles altos en la apertura; el retroceso dejó el cierre por debajo de la sesión previa.

Para inversores y familias en Ceuta, jornadas de este perfil suelen traducirse en mayor prudencia a la hora de revisar carteras y productos financieros vinculados al mercado.

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Cómo cerró el IBEX 35

De acuerdo con la información de Yahoo Finance, el IBEX 35 registró:

Apertura : 19.809,10 puntos.

: 19.809,10 puntos. Máximo intradía : 19.809,10 puntos.

: 19.809,10 puntos. Mínimo intradía : 19.485,00 puntos.

: 19.485,00 puntos. Cierre sesión anterior : 19.831,80 puntos.

: 19.831,80 puntos. Cierre de hoy: 19.513,80 puntos.

La incapacidad de consolidar la apertura y el retroceso progresivo colocan al índice por debajo de varios niveles alcanzados durante la semana.

Evolución de la semana

En las últimas cinco sesiones, según Yahoo Finance, el IBEX 35 cerró así:

2026-09-14 : cierre 19.565,50 (apertura 19.763,40; máx 19.810,90; mín 19.511,50).

: cierre 19.565,50 (apertura 19.763,40; máx 19.810,90; mín 19.511,50). 2026-09-15 : cierre 19.555,90 (apertura 19.509,80; máx 19.665,00; mín 19.392,60).

: cierre 19.555,90 (apertura 19.509,80; máx 19.665,00; mín 19.392,60). 2026-09-16 : cierre 19.635,80 (apertura 19.657,10; máx 19.708,20; mín 19.557,70).

: cierre 19.635,80 (apertura 19.657,10; máx 19.708,20; mín 19.557,70). 2026-09-17 : cierre 19.831,80 (apertura 19.691,50; máx 19.869,10; mín 19.689,60).

: cierre 19.831,80 (apertura 19.691,50; máx 19.869,10; mín 19.689,60). 2026-09-18: cierre 19.513,80 (apertura 19.809,10; máx 19.809,10; mín 19.485,00).

Tras un cierre al alza el jueves 17, el viernes predominó el tono bajista, lo que aumenta la volatilidad del periodo y obliga a seguir de cerca los movimientos de mercado en los próximos días.

Euríbor y mercados

El seguimiento del Euríbor mantiene su relevancia para muchas economías domésticas y parte del tejido empresarial en Ceuta, dado su efecto en las hipotecas con interés variable.

Los cambios en la percepción sobre la trayectoria de los tipos de interés pueden trasladarse a la renta fija y a los costes financieros que afectan a clientes bancarios; en jornadas de caída del IBEX 35, la prudencia inversora suele ganar peso.

Cierre: 19.513,80 puntos y -1,60% en la sesión del 18 de septiembre de 2026 (fuente: Yahoo Finance).

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