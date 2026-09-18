La ministra de Defensa visita la sede del Centro Nacional de Inteligencia tras conocerse los mensajes enviados antes de la entrada masiva de inmigrantes del pasado mes de julio

Lee tambien: El Rey analiza la defensa de Ceuta junto a Margarita Robles y los altos mandos militares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un momento marcado por la polémica política sobre los avisos previos a la crisis migratoria de Ceuta del pasado 31 de julio.

El Ministerio de Defensa ha informado de la visita mediante un breve comunicado en el que señala que el encuentro forma parte de las reuniones habituales de la ministra con los miembros del centro y que concluyó con la entrega de varias distinciones a agentes del organismo.

Lee tambien: Vox pide que Marlaska y Robles comparezcan por el informe sobre Ceuta

Junto a Robles han participado en el acto la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y el secretario general del centro, Luis García Terán.

La visita se produce después de que la documentación desclasificada sobre la crisis de Ceuta revelara que el CNI trasladó información previa a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil antes de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

Según la información conocida, los avisos fueron enviados mediante mensajes de WhatsApp, lo que ha abierto un debate sobre si las alertas llegaron por los canales adecuados y si fueron valoradas con la suficiente antelación.

Diferencias dentro del Gobierno sobre los avisos

Desde el inicio de la controversia, Margarita Robles ha defendido la actuación del CNI y ha asegurado que sí existieron avisos previos antes de los acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta.

Esta posición contrasta con la mantenida por otros miembros del Ejecutivo, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes han señalado que no existieron informes formales que anticiparan la magnitud de la crisis.

Desde Moncloa se ha defendido que los mensajes conocidos tras la desclasificación no pueden considerarse alertas oficiales al no haberse tramitado mediante los procedimientos establecidos.

El propio CNI reconoció posteriormente que no logró anticipar la dimensión que alcanzaría la situación, mientras que Robles calificó el episodio como “imprevisible”, aunque admitió que “todo se puede hacer mejor”.

La visita de la ministra a la sede del servicio de inteligencia se produce así en medio de un debate abierto sobre el papel del CNI, la gestión de la información previa y la coordinación entre los distintos organismos del Estado durante la crisis de Ceuta.