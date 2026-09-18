El tren Salamanca-Madrid fue detenido en Medina del Campo después de que varios pasajeros interpretaran como una amenaza una frase sobre el programa de David Broncano

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Un comentario coloquial provocó un amplio despliegue policial en un tren Alvia que cubría el trayecto entre Salamanca y Madrid, después de que varios pasajeros interpretaran erróneamente una conversación privada como una posible amenaza de bomba.

El incidente tuvo lugar cuando un viajero se dirigía a la capital para asistir como público al programa de televisión ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano. Durante una conversación, el hombre comentó en voz alta que el espacio televisivo le parecía “la bomba”, una expresión habitual utilizada para referirse a algo muy bueno o sorprendente.

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Sin embargo, algunos pasajeros jóvenes que se encontraban cerca entendieron la frase en otro sentido y pensaron que podía estar haciendo referencia a un artefacto explosivo dentro del tren, por lo que decidieron alertar a las autoridades.

Operativo policial en Medina del Campo

Ante la llamada de aviso, el convoy fue detenido en la estación de Medina del Campo (Valladolid), donde acudieron efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para comprobar la situación.

Los agentes realizaron una inspección del tren y del equipaje de los pasajeros, además de tomar declaración a varios viajeros para esclarecer el origen del comentario.

Tras las comprobaciones pertinentes y confirmar que se trataba de un malentendido, el tren pudo continuar su recorrido hacia Madrid con normalidad.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, explicó que la intervención se activó siguiendo los protocolos habituales ante una posible amenaza, aunque finalmente todo quedó reducido a una confusión lingüística.

El episodio dejó una curiosa anécdota para el pasajero que viajaba para disfrutar de ‘La Revuelta’, ya que una expresión sobre el programa terminó provocando precisamente una auténtica “revuelta” a bordo del tren.