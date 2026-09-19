El precio de la luz para hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, se sitúa en un promedio de 0,1413 €/kWh, según datos del Semáforo Selectra. La jornada destaca por contar con una franja muy barata a media mañana, mientras que la parte final del día concentra el coste más elevado, un aspecto a tener en cuenta para el consumo en Ceuta.

Lee tambien: precio gasolina Ceuta 20 de septiembre de 2026: así quedan las más baratas y las más caras

La lectura para los hogares es clara: si puedes mover tareas como lavadora, lavavajillas o carga de dispositivos a las horas recomendadas, la diferencia se nota. En cambio, conviene prestar atención a la noche, cuando el precio sube en las últimas horas antes de la medianoche.

Horas clave para ahorrar en Ceuta: la franja más económica del domingo

Según el Semáforo Selectra, el color del semáforo es VERDE para el día de hoy. Las claves de precio están en:

Lee tambien: Precio de la luz en sábado 19 de septiembre de 2026: las mejores horas para ahorrar antes del pico de la noche

Hora más barata: 10:00 – 11:00 , con 0,0069 €/kWh .

, con . Franja más económica: 10:00 – 13:00 , con 0,0093 €/kWh .

, con . Hora más cara: 21:00 – 22:00, con 0,2659 €/kWh.

Este contraste entre el tramo de media mañana y el pico de la noche es el principal motivo por el que hoy puede ser un buen día para planificar el consumo. Ajustar la programación de electrodomésticos a la franja 10:00-13:00 ayuda a reducir el gasto sin cambiar hábitos esenciales.

Evolución por tramos del día: qué pasa desde la madrugada hasta la noche

Madrugada. Entre las primeras horas y el amanecer, el precio se mantiene en niveles relativamente altos y, en general, por encima de la franja barata del mediodía. No es un momento especialmente recomendable para concentrar consumos de mayor potencia.

Mańana. El patrón cambia a partir de la mañana: de 09:00-10:00 se observa un salto hacia un nivel mucho más bajo, y entre 10:00 y 13:00 se concentra el tramo más rentable del día. Es el mejor espacio para activar lavadoras, lavavajillas o cualquier uso doméstico que puedas programar.

Tarde. Tras el tramo más económico, el precio se mantiene en valores bajos durante la franja de tarde, con cambios dentro de un rango moderado. Aunque no compite con el mínimo de las 10:00-11:00, sigue siendo una ventana razonable para mover parte del consumo.

Noche. El encarecimiento llega con la parte final del día. Desde 19:00 el precio empieza a subir y, ya en 21:00 – 22:00, marca el máximo de la jornada. Para los hogares en Ceuta, la recomendación es sencilla: evita concentrar consumos intensivos justo en esas horas si puedes reprogramarlos.

Precio de la luz por horas (domingo 20/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.2169 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.2164 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.2141 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.213 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.2132 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.2127 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2111 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2319 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2213 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0468 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.0069 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.0092 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0118 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0102 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.01 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0112 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0119 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0108 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.0756 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.2408 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2656 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2659 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2361 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2287 €/kWh

Fuente: Precio de la luz para hoy 20/09/2026 | Semáforo Selectra.

Te puede interesar