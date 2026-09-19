Domingo 20 de septiembre de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica revisó precios en 10 estaciones de Ceuta: gasolina 95, gasolina 98 y diésel; las medias son 1.683 €/L (95), 1.720 €/L (98) y 1.736 €/L (diésel).
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El promedio de gasolina 95 se sitúa en 1.683 €/L, con un rango entre 1.644 €/L y 1.699 €/L. En gasolina 98 la media es 1.720 €/L. Para el diésel (gasóleo A), la media es 1.736 €/L, con mínimos en 1.674 €/L y máximos en 1.769 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.644 €/L.
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/L.
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/L.
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/L.
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.698 €/L.
Gasolina 98
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/L.
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €/L.
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/L.
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/L.
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €/L.
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.674 €/L.
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/L.
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.748 €/L.
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.748 €/L.
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.748 €/L.
Las estaciones con los precios más bajos hoy se concentran en la Avenida Martínez Catena, la Avenida González Tablas y el Muelle Alfau. Ese patrón puede facilitar la planificación de repostaje para residentes y visitantes que circulen por el litoral o por las principales arterias de la ciudad, según los listados del Ministerio.
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Las más caras
En gasolina 95, los precios más altos del listado son: MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) con 1.699 €/L, y DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta) y SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta) con 1.698 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Consejos
- Compare por combustible: el precio varía entre 95, 98 y diésel; revise la lista antes de repostar.
- Fíjese en el rango: elegir la estación más barata en gasolina 95 (entre 1.644 €/L y 1.699 €/L hoy) reduce el gasto por litro.
- Planifique la parada: si va a repostar cerca del Muelle, de la Avenida Martínez Catena o de las vías con mayor concentración de estaciones, aprovechar una que ofrezca el menor precio compensa el desplazamiento corto.
Datos del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (domingo, 20 de septiembre de 2026).