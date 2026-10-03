El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ha vuelto a actualizar su previsión para España basada en el método tradicional de las cabañuelas, y el escenario que dibuja para octubre de 2026 es claro: un otoño más cálido de lo habitual, con lluvias puntuales ligadas al puente del Pilar y un primer frío invernal que se haría esperar hasta diciembre.

Lee tambien: El tiempo en España, sábado 3 de octubre de 2026: lluvias en gran parte del país y máximas suaves en Ceuta

Un otoño «muy cálido» en el conjunto del país

Según sus últimas predicciones Jorge Rey sostiene que el otoño será «muy cálido» en España, con temperaturas por encima de la media hasta bien entrado diciembre. El burgalés sitúa el principal cambio de patrón entre finales de septiembre y los primeros días de octubre, aunque sin un desplome térmico generalizado.

Esta tendencia coincide, en lo esencial, con la previsión estacional de la AEMET para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre de 2026, que apunta a temperaturas superiores a lo normal en toda España, con señal cálida especialmente marcada en el tercio norte y este peninsulares, Baleares y Canarias.

Lee tambien: El tiempo en España hoy viernes 2 de octubre de 2026: lluvias y cielos muy nubosos en varias zonas

Fechas clave que anticipa Jorge Rey para octubre

9 de octubre: entrada de chubascos tormentosos por el oeste, que avanzarían hacia el sur y llegarían rápidamente al entorno del Mediterráneo.

entrada de chubascos tormentosos por el oeste, que avanzarían hacia el sur y llegarían rápidamente al entorno del Mediterráneo. 10, 11 y 12 de octubre (puente del Pilar): jornadas tormentosas al inicio en el Levante, con fresco y lluvias débiles en el norte. El 12 de octubre, una masa de aire africano haría subir las temperaturas en toda España.

jornadas tormentosas al inicio en el Levante, con fresco y lluvias débiles en el norte. El 12 de octubre, una masa de aire africano haría subir las temperaturas en toda España. 17 de octubre: lluvias débiles en el Cantábrico.

lluvias débiles en el Cantábrico. 23 y 24 de octubre: fin del dominio anticiclónico, con tormentas y lluvias generalizadas y temperaturas más otoñales.

Según sus propias palabras, recogidas por la revista Lecturas, «para el 12 de octubre, una masa africana subirá a España calor. El 17 dejará algunas lluvias débiles en el Cantábrico y, para el 23, temperaturas más otoñales».

Noviembre, el mes más húmedo del otoño

Rey sitúa en noviembre el episodio más complicado de la estación, con lluvias abundantes y riesgo de DANA, especialmente en la vertiente mediterránea. El primer frío invernal, con posibles nevadas en cotas medias, se retrasaría, según su interpretación de las cabañuelas, hasta el 9 de diciembre.

Qué son las cabañuelas y por qué conviene recordarlo

Las cabañuelas son un método tradicional de predicción basado en la observación del tiempo durante los primeros días de agosto, al que se atribuye capacidad para anticipar los meses posteriores. No es una técnica científica validada por la meteorología moderna, pero Jorge Rey, que la rescató popularmente desde Burgos siendo adolescente, se ha convertido en un referente mediático en España con predicciones que combina con información meteorológica contemporánea.

Para la previsión oficial de los próximos días, la AEMET es la referencia a consultar.