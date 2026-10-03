En Ceuta, el sábado 3 de octubre de 2026 se esperan 26 °C de máxima y 22 °C de mínima, cielo cubierto con lluvia, viento del este a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

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El resto de España presenta una jornada húmeda y con nubosidad extendida; Canarias y algunos tramos del litoral muestran una situación más variable, según los datos por capitales facilitados por AEMET.

Norte peninsular

El norte mantiene la inestabilidad. En Bilbao, AEMET prevé 25 °C de máxima y 15 °C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento del norte (C) a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

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En Coruña, A, la previsión apunta a 23 °C de máxima y 17 °C de mínima, muy nuboso con lluvia escasa, viento NE a 15 km/h y probabilidad del 75%. La persistencia de la lluvia puede afectar a desplazamientos y actividades al aire libre.

Centro peninsular

Madrid registra 22 °C de máxima y 17 °C de mínima, cubierto con lluvia, viento del este (E) a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100% (AEMET).

En Zaragoza se esperan 25 °C de máxima y 17 °C de mínima, cubierto con lluvia, viento NE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. La combinación de lluvia y cielo cubierto puede condicionar trayectos urbanos.

Sur peninsular

El sur registra temperaturas más altas pese a la lluvia. Sevilla prevé 32 °C de máxima y 20 °C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento del sur (S) a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En Ceuta la previsión es la ya indicada en la cabecera: cielo cubierto con lluvia, 26 °C/22 °C, viento E a 10 km/h y probabilidad del 100% (AEMET). Los ceutíes deben prever desplazamientos con margen por calzada húmeda y zonas con acumulación de agua.

Mediterráneo

Barcelona figura con 25 °C de máxima y 20 °C de mínima, cubierto con lluvia, viento del centro (C) a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En València se esperan 24 °C de máxima y 18 °C de mínima, intervalos nubosos con lluvia, viento NE a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. La evolución puntual marcará la viabilidad de planes en la costa.

Islas Baleares

Para Palma AEMET recoge 28 °C de máxima y 22 °C de mínima, muy nuboso con lluvia, viento del este (E) a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

El viento puede condicionar condiciones en puerto y desplazamientos costeros si se intensifica.

Islas Canarias

Las previsiones por capital sitúan a Las Palmas de Gran Canaria en 27 °C de máxima y 23 °C de mínima, muy nuboso, viento N a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 5% (AEMET).

En comparación con el resto del país, la expectativa de precipitaciones es menor en la capital insular, aunque permanecerá la nubosidad.

Recomendaciones

En Ceuta , con probabilidad de lluvia del 100% , planificar desplazamientos con margen y llevar calzado adecuado.

, con , planificar desplazamientos con margen y llevar calzado adecuado. En zonas con lluvia (según AEMET) revisar la evolución del tiempo durante la mañana y proteger ventanas y accesos frente a la humedad.

Si hay actividad en costa o en áreas con viento, adaptar la logística a las rachas, especialmente en previsiones con mayor intensidad de viento.

El pronóstico de AEMET para el sábado 3 de octubre de 2026 sitúa a gran parte de España en un episodio de lluvia y cielo cubierto; en Ceuta la jornada aparece con lluvia prácticamente segura, por lo que conviene seguir la evolución horaria del tiempo.

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