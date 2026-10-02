La jueza del Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta ha decidido inhibirse en favor de Tardón en relación con la investigación sobre el papel de Triano en los acontecimientos del 30 de junio.

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Esta decisión implica que Tardón ahora liderará los procedimientos relacionados con estos hechos, que han sido objeto de una mayor atención en la ciudad autónoma.

La magistrada argumenta que los eventos que están siendo investigados forman parte de la misma secuencia que la causa principal, la cual se centra en la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta.

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La inhibición de la jueza podría acelerar el desarrollo del caso, que ha suscitado un amplio interés tanto en la comunidad local como en otros ámbitos.

Por lo tanto, las implicaciones de esta decisión podrían ser significativas, ya que se espera que Tardón aporte una nueva perspectiva en la investigación.

Las autoridades locales y los ciudadanos de Ceuta continúan atentos a los desarrollos de este caso y a las posibles repercusiones en la gestión de la inmigración en la región.