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El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, ha recibido al director técnico de la Federación de Kárate de Ceuta y responsable del Club Sepai, Cristóbal Mateo. La recepción tuvo lugar en la sede del Gobierno local con la presencia de tres karatecas destacados: Julia Melgar, Enrique Rodríguez y Francisco Benítez.

Estos deportistas han logrado llevar el nombre de Ceuta a lo más alto en la disciplina del kárate, cosechando importantes éxitos que reflejan su dedicación. Durante el encuentro, el presidente Vivas destacó el mérito del trabajo y esfuerzo que realizan estos jóvenes karatecas para conseguir sus logros.

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Finalmente, el presidente animó a los deportistas a continuar con su entrenamiento, sacrificio y constancia, especialmente en los momentos difíciles que atraviesa Ceuta, afirmando: ‘Os podéis sentir muy orgullosos’.