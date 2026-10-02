AEMET sitúa para Ceuta este viernes, 2 de octubre de 2026, cielos muy nubosos con lluvia escasa, temperatura máxima de 26°C y mínima de 21°C, viento del NE a 10 km/h y probabilidad de precipitación del 100%.

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En el conjunto de España predominan cielos nubosos y precipitaciones en varias zonas, según los datos municipales publicados por AEMET.

Norte peninsular

Bilbao: 25°C máxima y 14°C mínima; intervalos nubosos con lluvia escasa; viento del E a 10 km/h; probabilidad de lluvia del 70%.

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A Coruña: 23°C / 15°C, nubes altas y viento del N a 10 km/h; probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Centro peninsular

Madrid: 24°C de máxima y 17°C de mínima. Cielo cubierto con lluvia, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Zaragoza: 23°C / 15°C, muy nuboso con lluvia y viento del C a 0 km/h; probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

Sur peninsular

Sevilla: 34°C de máxima y 19°C de mínima; intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SE a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En Ceuta, la previsión detallada figura en el primer párrafo: cielos muy nubosos, lluvia escasa y alta probabilidad de precipitación.

Mediterráneo

Barcelona: 27°C / 21°C, muy nuboso con lluvia; viento del E a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

València: 24°C de máxima y 19°C de mínima; cubierto con lluvia y viento del NE a 10 km/h; probabilidad de lluvia del 100%.

Islas Baleares

Palma: 29°C de máxima y 22°C de mínima; intervalos nubosos con lluvia escasa; viento del E a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 80%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C / 23°C; muy nuboso con lluvia, viento del N a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 95%, según AEMET.

Recomendaciones

Para Ceuta y otras capitales con probabilidad alta de lluvia, lleve protección impermeable y calzado adecuado.

En zonas con viento costero previsto (por ejemplo Barcelona o Palma), considere retrasar salidas a la calle en los tramos de mayor incidencia de precipitación.

Consulte actualizaciones de AEMET a lo largo del día antes de viajes y desplazamientos, ya que la situación puede variar por áreas.

Los datos de temperaturas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación proceden de los datos municipales publicados por AEMET para capitales.

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