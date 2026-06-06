Miles de estudiantes que buscan aprobar o subir nota en las pruebas de acceso a la Universidad afrontan una segunda fase que cuenta con un calendario diferenciado según el territorio

La fase ordinaria de la Selectividad 2026 ya se ha celebrado en prácticamente toda España, dejando atrás jornadas de gran intensidad, nervios y concentración para miles de estudiantes pendientes de los exámenes, los horarios y los resultados. Sin embargo, el proceso de las pruebas de acceso a la Universidad no concluye aquí. Superado este primer bloque, los alumnos fijan su atención en la convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2026, una segunda oportunidad establecida para aquellos estudiantes que necesitan aprobar o que desean presentarse para subir nota de cara a la obtención de su plaza universitaria.

La planificación de esta convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2026 no presenta un calendario uniforme en todo el territorio nacional. Aunque la mayor parte de las comunidades autónomas han fijado casi las mismas jornadas, el calendario global se ve condicionado por la situación de Castilla-La Mancha y Cataluña. En ambos territorios la fase ordinaria ni tan siquiera ha comenzado en los primeros días de junio, un retraso en el inicio que desplaza de manera directa las fechas de la segunda fase. En el caso de Castilla-La Mancha, la convocatoria ordinaria empieza el 8 de junio, mientras que en Cataluña arranca un día más tarde, el 9 de junio.

Las fechas de la convocatoria extraordinaria de Selectividad por comunidad

El desarrollo de las pruebas extraordinarias en el mapa autonómico se estructura en diferentes bloques temporales, concentrándose la gran mayoría a finales de junio y principios de julio:

Andalucía (junto a Ceuta y Melilla): Los exámenes de la convocatoria extraordinaria se han fijado para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Al tratarse de fechas cercanas al cierre de la fase ordinaria, los alumnos dispondrán de pocas semanas para la preparación de los exámenes, si bien se contempla que la hayan planificado durante los meses previos.

Los exámenes de la convocatoria extraordinaria se han fijado para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Al tratarse de fechas cercanas al cierre de la fase ordinaria, los alumnos dispondrán de pocas semanas para la preparación de los exámenes, si bien se contempla que la hayan planificado durante los meses previos. Aragón: Mantiene un calendario similar al esquema mayoritario, con las pruebas extraordinarias programadas entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Mantiene un calendario similar al esquema mayoritario, con las pruebas extraordinarias programadas entre el 30 de junio y el 2 de julio. Asturias: El calendario se desplaza unos días hacia adelante, estableciendo la convocatoria extraordinaria para las jornadas del 6, 7 y 8 de julio, lo que otorga mayor margen temporal de estudio.

El calendario se desplaza unos días hacia adelante, estableciendo la convocatoria extraordinaria para las jornadas del 6, 7 y 8 de julio, lo que otorga mayor margen temporal de estudio. Cantabria: Se sitúa dentro del grupo principal de territorios, con exámenes del 30 de junio al 2 de julio.

Se sitúa dentro del grupo principal de territorios, con exámenes del 30 de junio al 2 de julio. Castilla-La Mancha: La región introduce un pequeño ajuste debido a que su fase ordinaria se celebra más tarde (del 8 al 10 de junio). La convocatoria extraordinaria se fija inmediatamente después, concretamente los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio.

La región introduce un pequeño ajuste debido a que su fase ordinaria se celebra más tarde (del 8 al 10 de junio). La convocatoria extraordinaria se fija inmediatamente después, concretamente los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio. Castilla y León: Sigue el modelo más extendido en el país, fijando las fechas el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Sigue el modelo más extendido en el país, fijando las fechas el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cataluña: Representa la excepción más notable del calendario nacional. Debido al retraso de su fase ordinaria, la convocatoria extraordinaria se traslada directamente al mes de septiembre, los días 2, 3 y 4.

Representa la excepción más notable del calendario nacional. Debido al retraso de su fase ordinaria, la convocatoria extraordinaria se traslada directamente al mes de septiembre, los días 2, 3 y 4. Comunidad de Madrid: Tras ser el territorio más madrugador al iniciar la fase ordinaria el pasado 1 de junio, la fase extraordinaria se desarrollará entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Tras ser el territorio más madrugador al iniciar la fase ordinaria el pasado 1 de junio, la fase extraordinaria se desarrollará entre el 30 de junio y el 2 de julio. Comunidad Valenciana: No introduce variaciones y mantiene la convocatoria extraordinaria para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

No introduce variaciones y mantiene la convocatoria extraordinaria para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Extremadura: Comparte las fechas del bloque mayoritario: 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Comparte las fechas del bloque mayoritario: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Galicia: Integrada en el grupo principal, desarrollará la fase extraordinaria entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Integrada en el grupo principal, desarrollará la fase extraordinaria entre el 30 de junio y el 2 de julio. Islas Baleares: Las pruebas de la segunda oportunidad se llevarán a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Las pruebas de la segunda oportunidad se llevarán a cabo los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Islas Canarias: Mismo escenario que el archipiélago balear, con el calendario fijado entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Mismo escenario que el archipiélago balear, con el calendario fijado entre el 30 de junio y el 2 de julio. La Rioja: Realizará las pruebas extraordinarias en las fechas comunes de la administración: 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Realizará las pruebas extraordinarias en las fechas comunes de la administración: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Murcia: Repite el esquema general, programando los exámenes para finales de junio y principios de julio.

Repite el esquema general, programando los exámenes para finales de junio y principios de julio. Navarra: Se consolida como una de las excepciones tempranas del país al adelantar la convocatoria extraordinaria a los días 24, 25 y 26 de junio.

Se consolida como una de las excepciones tempranas del país al adelantar la convocatoria extraordinaria a los días 24, 25 y 26 de junio. País Vasco: Cierra el conjunto de comunidades adscritas al calendario común del 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Horarios y estructura de los exámenes para subir nota

Más allá de la disparidad de fechas según la región, la convocatoria extraordinaria mantiene la misma estructura organizativa y metodológica que la fase ordinaria. Respecto a los horarios, está previsto que se repliquen las mismas franjas, articulando exámenes con una duración de 90 minutos y periodos de descanso intermedios que oscilan entre los 30 y los 45 minutos.

Los estudiantes llamados a examinarse deberán afrontar de manera obligatoria la denominada fase de acceso. Este bloque formativo engloba los exámenes de materias troncales como Lengua Castellana y Literatura II, Historia (pudiendo optar por Historia de España o Historia de la Filosofía), Lengua Extranjera y la asignatura específica correspondiente a la modalidad de bachillerato cursada.

De forma complementaria, los alumnos pueden concurrir a la fase de admisión, un apartado de carácter voluntario diseñado específicamente para subir nota. En esta sección existe la posibilidad de realizar exámenes de hasta tres materias adicionales, si bien de cara al expediente final únicamente computarán las dos calificaciones más altas una vez aplicadas las ponderaciones oportunas. Asimismo, según la normativa vigente desde hace años, si un estudiante alcanza una calificación mínima de 5 en alguna asignatura de la fase general, esta materia también podrá ser objeto de ponderación en la fase de admisión, ampliando así las opciones disponibles para mejorar la nota media definitiva de la Selectividad 2026.