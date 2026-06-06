En la jornada del sábado 6 de junio de 2026 se celebra el sorteo de La Primitiva. La extracción ha sido anunciada para las 21:30 y, en el momento de la publicación de este aviso, no se han publicado ni comunicado oficialmente los números ganadores. Se informa de que los resultados se facilitarán una vez finalizado el acto público de extracción y se procederá a la verificación oficial por parte del organismo responsable.

Se detallan a continuación los datos que podrán comprobarse una vez difundidos los resultados oficiales:

La combinación oficial de seis números ganadores que será publicada tras la extracción.

El número complementario que se adjudicará como referencia para determinadas categorías de premio.

El reintegro que será extraído para resolver la categoría de devolución del importe de la apuesta.

La opción Joker, cuya gestión se realiza de forma independiente y cuyos resultados se comunicarán separadamente cuando proceda.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El desarrollo del sorteo se ajustará a la mecánica establecida para La Primitiva, por la cual se extraerá una combinación de seis números que determinará las coincidencias premiadas según las categorías correspondientes. A la operación principal se añadirá la extracción del número complementario que influirá en las combinaciones de premio de segunda y tercera categoría, así como la extracción del reintegro que establecerá la categoría destinada a la devolución de la apuesta.

Se aclara que la modalidad Joker es una opción independiente cuya administración y resolución se efectuarán de forma separada a la combinación principal de La Primitiva. Las condiciones específicas de las distintas modalidades y las reglas de determinación de las categorías de premio son las establecidas por el operador y estarán disponibles en la documentación oficial.

Horario y seguimiento oficial

El inicio de la extracción está programado para las 21:30. La emisión y la publicación de los resultados serán efectuadas por la entidad gestora del juego, y el seguimiento oficial podrá realizarse por la vía establecida por dicha entidad. Para información y consulta directa se remite a la web oficial del operador:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/la-primitiva

Verificación de los premios

Una vez publicados los números oficiales, se procederá a la comprobación y validación de las apuestas conforme a los procedimientos de control establecidos. La determinación y liquidación de los premios será realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o por las entidades delegadas habilitadas para tal fin. Se recuerda que para la percepción de cualquier premio deberán cumplirse los requisitos y trámites fijados por el operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda a los interesados que efectúen la verificación final de sus boletos y consultas exclusivamente en los canales oficiales mencionados.