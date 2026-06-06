Se informa que hoy, sábado 6 de junio de 2026, se celebra el sorteo correspondiente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A la hora de emisión de este aviso pre‑sorteo no se han publicado los números ganadores ni los resultados oficiales. Se recuerda que la divulgación de la combinación premiada será realizada por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que, hasta su publicación, no podrá confirmarse la validez de ningún boleto ni de ninguna apuesta.

Posteriormente se podrá comprobar, en la información oficial, la combinación principal resultante y, en su caso, la existencia de complementarios o reintegros aplicables a las diferentes modalidades. Se indicará de forma explícita el número premiado de cinco cifras y la serie asociada, así como la relación de categorías premiadas y la cuantía asignada a cada una. Asimismo, se informará de las modalidades diarias del Cupón y de otros juegos activos vinculados cuya resolución dependa del sorteo de hoy.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El sorteo se ejecuta mediante la extracción del número premiado de cinco cifras y su correspondiente serie, conforme a la mecánica regulada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se indica que las apuestas podrán haberse formalizado en distintas modalidades del Cupón diarias y en juegos vinculados que utilicen los resultados de esta extracción. La asignación de premios y la distribución de las categorías se realizará conforme a las normas públicas establecidas por la entidad organizadora.

Se detallará el número premiado de cinco cifras y la serie correspondiente.

Se consignarán, cuando proceda, complementarios y reintegros aplicables.

Se publicarán las modalidades diarias del Cupón afectadas y los juegos vinculados cuya resolución dependa del sorteo.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del sorteo se realizará a lo largo del día, según el calendario y los procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda que el seguimiento de la publicación de resultados sea realizado a través de los canales oficiales de la entidad. La información oficial será actualizada por la propia Organización y podrá consultarse en su web institucional: https://www.juegosonce.es/. En dicha web se ofrecerán, cuando proceda, comunicados con la relación de números premiados, series, categorías y cuantías establecidas.

Verificación de los premios

La comprobación definitiva de premios deberá efectuarse frente a los comprobantes oficiales y a través de los canales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), incluidos sus puntos de venta autorizados y su plataforma web. Se recuerda que hasta la confirmación publicada por la entidad organizadora ningún boleto podrá considerarse premiado de forma oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).