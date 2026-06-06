El servicio de farmacias de guardia garantiza la atención farmacéutica en Ceuta también fuera del horario habitual. Para este sábado, 6 de junio de 2026, la información publicada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta indica cómo quedan distribuidos los turnos por zonas y por el turno nocturno.

En la relación de hoy no constan farmacias registradas para ninguno de los apartados habituales (Zona Centro, Campo Exterior/Periferia y Turno noche). Aun así, si necesitas medicación, conviene planificar la consulta y tener preparada la documentación para agilizar la dispensación en el momento.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en esta modalidad para hoy.

Si te surge una necesidad de medicación, especialmente en horarios nocturnos, acude con tu receta médica (o la documentación necesaria) para facilitar la identificación y la dispensación. Mantén también a mano la información de tu tratamiento y, si procede, el nombre del principio activo, para que la atención sea lo más rápida posible.