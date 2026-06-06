AVISO PRE-SORTEO: Se informa que hoy, sábado 6 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. El acto público de extracción está programado para las 21:30. En el momento de la publicación de este aviso todavía no se han publicado los números ganadores ni los resultados oficiales correspondientes al sorteo referido. La celebración del sorteo se lleva a cabo bajo la competencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Con posterioridad al acto de extracción se podrá comprobar la relación completa de premios y modalidades. A continuación se especifica, de forma indicativa y con carácter informativo, qué elementos serán objeto de publicación y verificación por el operador:

Extracción del número premiado correspondiente al primer premio.

Extracción del número premiado correspondiente al segundo premio.

Reintegros y su determinación mediante las cifras extraídas.

Aproximaciones a los premios mayores, según criterio establecido por el operador.

Centenas y terminaciones que sean objeto de asignación de premios.

Cifras accesoria y cualquier otra modalidad prevista en la normativa de la Lotería Nacional.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la mecánica del sorteo se desarrolla mediante la extracción aleatoria de bolas o procedimientos mecánicos autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el transcurso del acto se procederá a la obtención del número completo premiado para cada categoría formalmente establecida, incluyendo primer y segundo premio, así como la determinación de reintegros.

Asimismo, se indicará la asignación de aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras cuando proceda, conforme a la regulación aplicable. La adjudicación de cada premio se realizará de acuerdo con las reglas de la Lotería Nacional y con los criterios técnicos que sean de aplicación en el momento del sorteo. Se especifica que la comprobación de billetes, décimos y participaciones deberá efectuarse conforme a los procedimientos de validación establecidos por el operador y los puntos de venta autorizados.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción está programado para las 21:30. El seguimiento oficial podrá realizarse a través de los canales de información habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta de resultados y la información oficial se podrá acudir al sitio web del operador:

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados por el operador, la verificación de premios se realizará conforme a los procedimientos oficiales. Los billetes o décimos deberán ser presentados en los puntos de venta autorizados o en las oficinas de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para su validación y cobro, de acuerdo con los plazos y las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).