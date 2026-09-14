Los operarios de limpieza se ven obligados a trabajar con equipos de protección individual (EPI) ante la acumulación constante de suciedad y el deterioro de las instalaciones sanitarias públicas.

Los baños sanitarios portátiles instalados por el Ejecutivo en la playa del Trampolín para prestar servicio al asentamiento provisional de migrantes presentan de forma continuada un preocupante estado de suciedad y falta de salubridad. A pesar de los operativos de desinfección desplegados de manera diaria por las brigadas municipales, el uso incívico de los cubículos por parte de los residentes de las chabolas devuelve las instalaciones a un estado impracticable a las pocas horas de ser limpiadas.

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Un esfuerzo diario inutilizado por el comportamiento incívico

Las instalaciones fueron desplegadas con fondos públicos como una medida de contención e higiene orientada a dotar de alternativas sanitarias a quienes pernoctan en la playa, evitando así que hicieran sus necesidades en la vía pública o en el mar. Sin embargo, la efectividad del dispositivo choca de forma sistemática con las conductas observadas en el recinto.

Según los testimonios recopilados y las imágenes captadas en la zona, las cuadrillas de limpieza se encuentran diariamente con inodoros anegados de residuos, excrementos fuera de las fosas, desperdicios acumulados por el suelo y restos orgánicos repartidos por la superficie de las casetas, lo que inutiliza por completo su función asistencial.

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Equipos de protección individual para los operarios

Las severas condiciones biológicas y de insalubridad a las que se enfrenta el personal de limpieza han obligado a adoptar medidas de protección extraordinarias para prevenir riesgos para la salud laboral:

Empleo de equipos EPI: Los trabajadores dedicados a la desinfección de la playa del Trampolín deben equiparse con buzos de protección, mascarillas reforzadas y guantes de alta resistencia para acometer el saneamiento de las casetas.

Los trabajadores dedicados a la desinfección de la playa del Trampolín deben equiparse con buzos de protección, mascarillas reforzadas y guantes de alta resistencia para acometer el saneamiento de las casetas. Limpieza intensiva infructuosa: Pese a que el servicio se efectúa cada mañana con carácter prioritario, los baños vuelven a quedar sumidos en un estado de degradación total a las pocas horas de reactivarse su uso.

En el contexto de saturación asistencial e institucional que vive la ciudad autónoma de Ceuta, el trabajo del personal de limpieza destaca como un frente crítico y de elevado riesgo operacional, esencial para evitar focos de infección epidémica en el litoral ceutí a pesar de la constante inutilización de los equipamientos públicos.