CEUTA. La playa del Trampolín se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria en Ceuta, albergando a miles de personas en un asentamiento improvisado que gana estructura día a día. Ante esta situación, Cruz Roja mantiene desplegado un operativo diario para garantizar la entrega de alimentos y asistencia básica a quienes aguardan un traslado a los centros de acogida.
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supervisan los repartos diarios para garantizar el orden entre la multitud de migrantes que se agolpa en la zona.
Claves del deterioro en la zona
La concentración masiva en la costa ceutí ha desbordado los recursos locales y generado graves problemas operativos y ambientales:
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- Dispositivo de alimentación diaria: Cada tarde, en torno a las 17:30 horas, un camión de Cruz Roja acude al enclave para distribuir raciones de comida entre la población allí congregada, que soporta largas horas de espera.
- Consolidación del campamento: Pese a los intentos de desalojo, los migrantes retornan o son relevados por nuevos llegados que levantan refugios con cañas, plásticos y lonas en la misma línea de costa.
- Alerta sanitaria por residuos: La elevadísima densidad de personas ha provocado una acumulación preocupante de basura y malos olores que dificulta las labores de limpieza intensiva de la Ciudad Autónoma.
- Población fluctuante: Las autoridades reconocen la imposibilidad de censar con precisión el número exacto de personas concentradas en la playa debido al constante flujo de entradas y salidas.