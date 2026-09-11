CEUTA. La playa del Trampolín se ha convertido en el epicentro de la crisis migratoria en Ceuta, albergando a miles de personas en un asentamiento improvisado que gana estructura día a día. Ante esta situación, Cruz Roja mantiene desplegado un operativo diario para garantizar la entrega de alimentos y asistencia básica a quienes aguardan un traslado a los centros de acogida.

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supervisan los repartos diarios para garantizar el orden entre la multitud de migrantes que se agolpa en la zona.

Claves del deterioro en la zona

La concentración masiva en la costa ceutí ha desbordado los recursos locales y generado graves problemas operativos y ambientales:

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