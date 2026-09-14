Una «acampada» reivindicativa reunirá a los ceutíes este lunes en pleno centro de la ciudad para seguir en directo la intervención del presidente autonómico y exigir soluciones urgentes ante la crisis migratoria.

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Ceuta convertirá este lunes la Plaza de los Reyes en un punto de encuentro ciudadano y reivindicativo para seguir de forma conjunta la entrevista al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, en el programa El Hormiguero. La iniciativa, planteada bajo el formato de una «acampada» pública, busca visibilizar la preocupación de la población por la actual situación de la ciudad autónoma y lanzar un mensaje colectivo para exigir medidas a las administraciones.

La jornada dará comienzo a las 18:15 horas con un planteamiento de carácter familiar. Para dinamizar la asistencia, la organización ha previsto actividades de animación infantil entre las 19:00 y las 21:00 horas, mientras que locales de hostelería de la zona ofrecerán un 20% de descuento en consumiciones no alcohólicas. Los promotores han hecho un llamamiento a los asistentes para que acudan provistos de sillas y banderas de España con el objetivo de proyectar una imagen de unidad bajo la premisa de que «cuantos más seamos, más se escuchará nuestra voz».

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El acto central se desarrollará por la noche con el despliegue de una pantalla gigante que retransmitirá la entrevista conducida por Pablo Motos a partir de las 21:45 horas, donde se prevé que el análisis de la crisis migratoria ocupe un papel protagonista.

Coincidencia en la parrilla televisiva

La cita coincidirá en el tiempo con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, programada apenas quince minutos antes (21:30 horas) en el espacio El Intermedio. Esta coincidencia cruzará los discursos de ambos dirigentes en programas de la misma cadena televisiva en un momento marcado por las discrepancias de criterio entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico sobre la gestión de la crisis.

Horario Actividad / Evento 18:15 h Inicio de la concentración en la Plaza de los Reyes. 19:00 – 21:00 h Animación infantil y actividades familiares. 21:30 h Entrevista a Pedro Sánchez en El Intermedio. 21:45 h Emisión en pantalla gigante de Juan Jesús Vivas en El Hormiguero.

Con esta movilización, los organizadores pretenden transformar el seguimiento del programa de televisión en un acto de protesta pacífica que traslade a nivel nacional la exigencia de soluciones inmediatas para la ciudad.