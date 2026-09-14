Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Bomberos afrontan una noche crítica marcada por reyertas graves, arrestos por acoso sexual y tenencia de armas, así como por la quema de vehículos y contenedores.

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Una nueva madrugada de altercados ha vuelto a poner a prueba la capacidad operativa de las fuerzas policiales y de emergencias en Ceuta. El suceso de mayor gravedad tuvo lugar a medianoche en la playa del Trampolín, donde una reyerta multitudinaria entre migrantes en situación irregular finalizó con un joven herido grave por arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con lesiones severas en una mano. Horas más tarde, otra pelea en las inmediaciones del CETI obligó a evacuar en ambulancia a otro hombre herido en la cabeza y en estado de embriaguez.

En el apartado de intervenciones policiales, la Policía Nacional detuvo a un varón armado con un machete de grandes dimensiones, una defensa extensible y un objeto contundente, al tiempo que practicó varios arrestos por allanamiento de morada. Paralelamente, un agente de la Policía Local fuera de servicio redujo a un individuo en las inmediaciones de la calle Independencia tras exhibir sus genitales ante los clientes de un restaurante, siendo posteriormente arrestado por un delito de acoso sexual.

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A este escenario se sumaron tres salidas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) para sofocar el fuego de un contenedor en Zurrón, la quema de un vehículo en Los Rosales y un conato de incendio forestal en Arcos Quebrados. Asimismo, ha quedado en libertad provisional un varón detenido el viernes por una presunta agresión sexual en la playa de la Almadraba tras la no comparecencia de la víctima en el juzgado.

Tipo de incidente Ubicación / Hora Consecuencias e intervenciones Apuñalamiento grave Playa del Trampolín (00:00 h) Herido grave trasladado al HUCE. Sin detenidos. Tenencia ilícita de armas Vía pública (01:00 h) Detenido con un machete, extensible y objeto contundente. Acoso sexual C/ Independencia Arrestado un varón ebrio tras ser reducido por un agente de paisano. Reyerta con traumatismo Entorno del CETI (02:00 h) Un herido en la cabeza trasladado en ambulancia. Incendios urbanos / monte Zurrón, Los Rosales y Arcos Quebrados Fuego en contenedor, coche calcinado y rastrojos extinguidos por el SEIS.

Los colectivos policiales reiteran que la acumulación de intervenciones nocturnas evidencia un clima de violencia en aumento que desborda la capacidad operativa actual de las plantillas destinadas en la ciudad autónoma.