La escasez de agentes en la valla —con solo cuatro efectivos el día del último salto masivo— y el cambio de tácticas migratorias reabren el debate sobre la falta de medios y las deficiencias de infraestructura en el límite con Marruecos.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas llevan años elaborando informes que advierten sobre las vulnerabilidades estructurales y operativas en las fronteras de Ceuta y Melilla. A pesar de los análisis periódicos y de los desplazamientos de analistas desde Madrid para estudiar la contención del perímetro fronterizo sur de España y de la Unión Europea, los agentes sobre el terreno denuncian que las recomendaciones apenas se han implementado.

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Cambio de modus operandi y fallos de infraestructura

Los análisis revelan que los patrones de cruce han evolucionado radicalmente. La altura de las verjas instaladas en las ciudades autónomas ya no resulta un obstáculo definitivo:

Corte de la valla a pie de suelo: Las fuerzas de seguridad señalan que el método de escalar ha sido sustituido en gran medida por el corte directo de las bases de la verja.

Las fuerzas de seguridad señalan que el método de escalar ha sido sustituido en gran medida por el corte directo de las bases de la verja. Túneles en viviendas colindantes: En la zona marroquí existen edificaciones históricas anexas al perímetro donde se han detectado infraestructura subterránea utilizada tanto para la entrada de migrantes como para el narcotráfico.

En la zona marroquí existen edificaciones históricas anexas al perímetro donde se han detectado infraestructura subterránea utilizada tanto para la entrada de migrantes como para el narcotráfico. Debilidad en el espigón de El Tarajal: Las evaluaciones críticas tras el cruce masivo de 2021 insistieron en la necesidad de prolongar la estructura del espigón, actuación que no llegó a ejecutarse.

Las evaluaciones críticas tras el cruce masivo de 2021 insistieron en la necesidad de prolongar la estructura del espigón, actuación que no llegó a ejecutarse. Retirada de concertinas: Agentes del operativo coinciden en que la retirada de estos elementos disuasorios vulneró la capacidad defensiva de la valla sin ofrecer una alternativa técnica equivalente.

La inacción en el lado marroquí y la falta de personal español

El informe pone de manifiesto que el dispositivo de control en Marruecos sufre constantes lapsos de efectividad coincidiendo con festividades nacionales, eventos deportivos o inclemencias meteorológicas. Asimismo, fuentes de inteligencia apuntan a órdenes internas en Rabat para evitar el uso de la fuerza contra sus propios nacionales por motivos de imagen internacional, trasladando la labor de contención en exclusiva a los efectivos españoles.

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En el lado español, el problema central radica en la falta de personal. Durante el reciente intento de entrada, el dispositivo fronterizo contaba únicamente con cuatro guardias civiles, una cifra insuficiente para frenar la presión de la multitud.

Indicador fronterizo Estado actual y diagnóstico Personal en servicio 4 agentes desplegados el día de la avalancha Estimación de refuerzo Se requiere multiplicar por tres la plantilla actual para recuperar la normalidad Medios recomendados Cañones de agua disuasorios (medios hidrófugos) y extensión del espigón de El Tarajal Origen de alertas Informes del CNI, Guardia Civil y CIFAS emitidos desde hace al menos ocho años

Los expertos e integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado concluyen que los episodios de presión migratoria no son imprevistos, sino situaciones advertidas formalmente de forma reiterada, por lo que urgencia en la adopción de medidas operativas y materiales resulta vital para prevenir próximos intentos de cruce.