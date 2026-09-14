La Consejería de Medio Ambiente y Acemsa alertan a la Delegación del Gobierno de que el campamento vulnera la seguridad de una infraestructura «esencial y crítica» para el suministro de agua potable.

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La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta ha solicitado formalmente a la Delegación del Gobierno la «intervención urgente» de los organismos competentes para desalojar el asentamiento levantado en los exteriores de la planta desalinizadora. El Ejecutivo local advierte de que la presencia de migrantes y la acumulación de tiendas de campaña pegadas al cerramiento perimetral ponen en riesgo la seguridad, la protección y el funcionamiento de una infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua en la ciudad autónoma.

La petición municipal se sustenta en un informe técnico elaborado por Aguas de Ceuta Empresa Municipal (Acemsa) tras constatar un notable incremento en el número de personas acampadas en la explanada de captación de la planta. Según argumenta el área de Medio Ambiente, el espacio ocupado es clave para la operativa del sistema, por lo que resulta imprescindible garantizar la limpieza, la accesibilidad de los técnicos de mantenimiento y la integridad física de las instalaciones frente a posibles vulneraciones de su cerramiento.

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Por todo ello, la Ciudad exige la retirada inmediata de casetas y enseres, la limpieza integral de la zona, la revisión de los accesos y el despliegue de medidas de vigilancia permanentes para evitar futuras reocupaciones. Las autoridades locales han remarcado que la actuación policial y operativa debe desarrollarse en estrecha coordinación con los servicios de atención social y humanitaria.

Aspecto Detalle de la solicitud Peticionario Consejería de Medio Ambiente y Acemsa. Destinatario Delegación del Gobierno en Ceuta. Ubicación afectada Explanada de captación y muro perimetral de la desalinizadora. Motivo principal Protección de una infraestructura crítica de agua potable. Medidas exigidas Desalojo, limpieza, revisión de seguridad y vigilancia continuada.

Acemsa ha solicitado ser informada de la programación de las actuaciones que determine la Delegación del Gobierno con el objetivo de coordinar las labores de desmantelamiento con el personal responsable de la explotación y vigilancia de la planta.