CEUTA.— Cargas policiales y el desalojo de los accesos exteriores en la explanada de Loma Colmenar han marcado las primeras horas de este lunes en Ceuta. Cientos de personas agrupadas desde la madrugada han intentado acceder al recinto de embolsamiento para ocupar las tiendas y carpas allí instaladas, generando momentos de gran tensión que han obligado a cortar el tráfico y a replegar a la multitud hacia las inmediaciones de la barriada.

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El detonante del enfrentamiento se ha producido tras el acceso progresivo de unas 400 personas a lo largo de la mañana. Al completarse el aforo temporalmente disponible en la explanada, la Policía Nacional ha tenido que intervenir con material antidisturbios para frenar a las cientos de personas que permanecían acampadas en las aceras a la espera de un recurso de acogida.

Saturación por falta de información y «efecto llamada»

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El entorno de Loma Colmenar se ha consolidado como uno de los puntos con mayor saturación de la ciudad autónoma. Las fuerzas de seguridad han constatado que la concentración de personas en la vía pública responde a la desinformación de los propios migrantes, que pernoctan en las aceras sobre cartones al desconocer que el recinto se encuentra al límite de su capacidad.

Las actuaciones principales de la jornada han incluido:

Desalojo de la vía pública: Las unidades policiales han despejado el acerado y las carreteras de acceso al embolsamiento para recuperar la fluidez del tráfico y reducir el riesgo de estampidas.

Las unidades policiales han despejado el acerado y las carreteras de acceso al embolsamiento para recuperar la fluidez del tráfico y reducir el riesgo de estampidas. Despliegue permanente: Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil mantienen un cordón de seguridad fijo en la zona para prevenir nuevos intentos de acceso no coordinados.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil mantienen un cordón de seguridad fijo en la zona para prevenir nuevos intentos de acceso no coordinados. Control de accesos: Las autoridades permiten la entrada al recinto de forma escalonada, únicamente a medida que se acondicionan nuevos módulos y carpas en el interior.

Búsqueda a la desesperada de nuevos espacios de acogida

El dispositivo desplegado en Loma Colmenar busca canalizar la atención humanitaria antes de iniciar las labores de filiación y triaje. Ante el colapso de las infraestructuras actuales, las administraciones continúan trabajando para habilitar recintos de emergencia adicionales, entre los que figuran varias naves en el Polígono del Tarajal y las instalaciones de la Hípica, con el objetivo final de alcanzar hasta 6.000 plazas asistenciales en la ciudad.