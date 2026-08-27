Miles de vecinos se movilizan contra el mando único del Gobierno central mientras la Policía frena con gases lacrimógenos varios intentos de acercamiento a las zonas donde acampan los migrantes.

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CEUTA.— La indignación acumulada en la ciudad autónoma tras 27 días de crisis migratoria ha desembocado en movilizaciones masivas y momentos de extrema tensión en las calles. Miles de ceutíes se congregaron este miércoles frente a la Delegación del Gobierno bajo consignas como «invasores expulsión» y «delegado dimisión», portando banderas de España y camisetas con el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Se trata de una de las protestas más multitudinarias registradas en la ciudad desde las entradas masivas de finales de julio, tras las cuales entre 7.000 y 10.000 migrantes continúan en el territorio.

La jornada estuvo marcada por episodios de alta crispación. Un grupo numeroso de manifestantes intentó dirigirse al caer la noche hacia la playa de El Trampolín, lugar donde acampan habitualmente cientos de migrantes en asentamientos improvisados con lonas. Las Unidades de Intervención Policial (UIP) se vieron obligadas a emplear gases lacrimógenos para dispersar la marcha e impedir el enfrentamiento directo entre ambos bandos, momento en que se produjo un cruce de lanzamientos de piedras por parte de los acampados.

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Clima de crispación y malestar vecinal

Cortes de tráfico y tensión en los barrios: Tras ser frenados en el litoral, grupos de manifestantes cortaron vías principales en barrios como El Zurrón y desplazaron las protestas hacia áreas como Loma Colmenar, con cánticos recurrentes dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras ser frenados en el litoral, grupos de manifestantes cortaron vías principales en barrios como El Zurrón y desplazaron las protestas hacia áreas como Loma Colmenar, con cánticos recurrentes dirigidos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Denuncias sobre el impacto diario: Los residentes expresan un profundo malestar por la ocupación de los espacios públicos y la paralización económica. Vecinos de la zona señalaron que la afectación a las playas y la incertidumbre sobre la reorganización de instalaciones deportivas o el inicio del curso escolar han alterado por completo la vida cotidiana de la ciudad.

Los residentes expresan un profundo malestar por la ocupación de los espacios públicos y la paralización económica. Vecinos de la zona señalaron que la afectación a las playas y la incertidumbre sobre la reorganización de instalaciones deportivas o el inicio del curso escolar han alterado por completo la vida cotidiana de la ciudad. Incidencias hacia transeúntes y prensa: Durante el transcurso de la marcha se produjeron momentos de altercado contra personas que grababan con teléfonos móviles, así como episodios de hostigamiento hacia los profesionales de los medios de comunicación que cubrían la movilización.

Llamamientos a la calma desde la administración estatal

Ante el agravamiento de los altercados, el ministro de Política Territorial y designado como mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, reiteró sus llamamientos a la moderación, señalando que «la violencia no conduce a nada y retrasa la normalización de la ciudad». La respuesta institucional intenta compaginar las labores preventivas de seguridad con los planes para el registro y filiación de las personas que permanecen en el municipio.