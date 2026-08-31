El Gobierno de Ceuta ha emitido un comunicado desmintiendo categóricamente haber pagado o asumido coste alguno relacionado con la cena de la flotilla que se desplazó hasta la ciudad para brindar su apoyo.

Lee tambien: Albares comparece de urgencia en el Congreso tras la interceptación de la «Flotilla Global Sumud»

La participación de los consejeros Nicola Cecchi, Rafael Martínez Peñalver y Alejandro Ramírez en el acto de recepción fue un gesto de agradecimiento hacia quienes han hecho visible la difícil situación de Ceuta. Cecchi condenó las descalificaciones personales de Marcos de Quinto, aclarando que no representan a los participantes ni a los ceutíes.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: El Gobierno desmiente el bulo difundido por el PP sobre un supuesto apoyo de Margarita Robles a Trump