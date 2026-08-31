MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este lunes a redes de desinformación vinculadas a Rusia, Israel y la «internacional ultraderechista» como las responsables de difundir los bulos que alentaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. Durante una entrevista concedida al periodista Aimar Bretos en el estreno de la nueva temporada de Hoy por Hoy en la Cadena SER, el jefe del Ejecutivo defendió la gestión de la crisis, destacó la cooperación con Marruecos y anunció medidas económicas y humanitarias para la ciudad autónoma.

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Investigación en marcha y el papel del CNI

El Ejecutivo mantiene abierta la investigación sobre los desencadenantes de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. Sánchez explicó que el origen de la avalancha humana responde a la manipulación deliberada de una sentencia del Tribunal Supremo a través de las redes sociales. Estos contenidos desinformativos aseguraban falsamente que las personas que entraran a nado no podrían ser devueltas a Marruecos en la frontera.

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Respecto a la actuación de los servicios secretos, el presidente aclaró que «nadie ha negado» la existencia de informes previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Sin embargo, argumentó que aunque dichos avisos permitieron reforzar los dispositivos fronterizos en las fechas previas, los servicios de inteligencia no llegaron a prever un salto de la magnitud que finalmente se produjo.

El 90% de los inmigrantes ya han regresado a Marruecos

En relación con la situación humanitaria un mes después de la crisis, el presidente detalló los avances en la gestión de los traslados y la acogida:

Devoluciones y retornos: Más del 90% de las personas que accedieron de forma irregular ya han retornado a Marruecos. En concreto, 3.222 personas han vuelto de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto.

Más del 90% de las personas que accedieron de forma irregular ya han retornado a Marruecos. En concreto, 3.222 personas han vuelto de manera voluntaria desde el pasado 10 de agosto. Situación actual: Permanecen en Ceuta unos 5.000 inmigrantes en situación irregular, de los cuales alrededor de 1.200 son menores no acompañados. Sánchez anticipó la disposición de Marruecos para facilitar la reagrupación familiar de estos menores.

Permanecen en Ceuta unos 5.000 inmigrantes en situación irregular, de los cuales alrededor de 1.200 son menores no acompañados. Sánchez anticipó la disposición de Marruecos para facilitar la reagrupación familiar de estos menores. Ampliación de capacidad: Para paliar la saturación, el Ejecutivo ha elevado las plazas de acogida de 500 a 3.300 y prevé alcanzar progresivamente las 6.000 infraestructuras de recepción.

Para paliar la saturación, el Ejecutivo ha elevado las plazas de acogida de 500 a 3.300 y prevé alcanzar progresivamente las 6.000 infraestructuras de recepción. Expulsiones judiciales: Se han ejecutado más de 100 deportaciones inmediatas a personas implicadas en actos delictivos durante las jornadas de tensión.

Inversión de 168 millones y la futura visita del Rey

Para amortiguar el impacto socioeconómico en la zona, Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque de 168 millones de euros destinado a reactivar la economía ceutí. Este montante se suma a los 77 millones invertidos desde 2018 en materia de seguridad fronteriza entre Ceuta y Melilla y al plan global de 1.000 millones para el refuerzo de la ciberseguridad.

Por último, el jefe del Ejecutivo confirmó que ha trasladado al Rey Felipe VI que existen «argumentos y razones» para que el monarca visite Ceuta y Melilla. La visita institucional se formalizará coordinadamente entre la Casa Real y el Gobierno «cuando se den las condiciones adecuadas», en un itinerario que se compaginará con un viaje oficial del rey a Marruecos.