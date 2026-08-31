MADRID / CEUTA.— El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la situación de Ceuta en el centro de sus prioridades en el arranque del curso político. El líder nacional de los populares ha confirmado que regresará a la ciudad autónoma este miércoles, 2 de septiembre, coincidiendo con la festividad del Día de Ceuta, para respaldar institucionalmente al presidente local, Juan Vivas, y trasmitir un mensaje explícito de apoyo a la ciudadanía en el marco de la reciente crisis fronteriza.

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«Estamos con ellos, no os vamos a dejar solos y seguiremos con vosotros», subrayó Feijóo durante su intervención, en la que dedicó un reconocimiento expreso a la gestión del Ejecutivo autonomico.

Duras críticas al Gobierno central y elogio a Juan Vivas

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Durante sus declaraciones, el presidente del PP contrapuso la actuación de las diferentes administraciones a la hora de afrontar la crisis fronteriza sufrida por la ciudad autónoma:

El papel de la Ciudad Autónoma: Feijóo calificó a Juan Vivas de «político de Estado» y aseveró que, con su presencia y trabajo, «ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él».

Feijóo calificó a Juan Vivas de «político de Estado» y aseveró que, con su presencia y trabajo, «ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él». Reproches a Pedro Sánchez: El líder de la oposición acusó al Gobierno de España de haber «abandonado a Ceuta en manos del presidente de la ciudad», señalando una gestión «absolutamente insuficiente» en materia de seguridad y control de fronteras.

El líder de la oposición acusó al Gobierno de España de haber «abandonado a Ceuta en manos del presidente de la ciudad», señalando una gestión «absolutamente insuficiente» en materia de seguridad y control de fronteras. Reconocimiento ciudadano: Expresó la gratitud del PP y del conjunto de España hacia la población ceutí por su comportamiento y esfuerzo ante una situación excepcional.

El PP exige una respuesta de Estado para las fronteras

En un comunicado posterior, el Partido Popular de Ceuta valoró positivamente el anuncio de la visita de Feijóo y coincidió en señalar que la crisis no afectaba de forma aislada a la ciudad autónoma, sino que atañe directamente a la integridad territorial, las fronteras y la seguridad de todo el país.

La formación insistió en que Ceuta requiere un Ejecutivo central «presente, firme y capaz de ejercer sus competencias» y reafirmó que mantendrá la exigencia de soluciones, garantías de seguridad y responsabilidad institucional mientras la situación no se resuelva por completo.