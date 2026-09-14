Marina Cinemas 7 mantiene esta semana en Ceuta una cartelera con cine familiar, terror, comedia, aventuras y grandes producciones como ‘La Odisea’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ o ‘Prácticamente magia 2’

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La cartelera cinematográfica de Ceuta encara una nueva semana con una programación variada en Multicines Marina, que reúne títulos de acción, terror, animación, aventuras, comedia y documental para todos los públicos.

Entre las películas disponibles se encuentran Prácticamente magia 2, Sagrado corazón, Un plan perfecto, Cronos, La constelación del perro, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, Insidious: Fuera del más allá, La Patrulla Canina: La Dino película, Spider-Man: Brand New Day y La Odisea. Además, el viernes 18 llegará a las salas Resident Evil.

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Cartelera de cine en Ceuta: películas y horarios de Marina Cinemas 7

Marina Cinemas 7 ofrece durante estos días una selección que combina cine comercial, grandes estrenos y propuestas destinadas a diferentes tipos de espectadores. Los horarios pueden variar según la jornada, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de acudir a la sala.

Cronos

Género: Thriller, drama

Duración: 120 minutos aproximadamente

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Fernando González Molina

Reparto: Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, David Verdaguer, Àlex Monner

Sinopsis:

Fernando González Molina dirige un thriller dramático inspirado en la operación policial desplegada tras los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

La película reconstruye, a partir de testimonios e investigación periodística, los días de tensión que siguieron al ataque de Las Ramblas hasta la localización del último integrante de la célula terrorista. La cinta aborda la confusión, el dolor y las consecuencias humanas y sociales de aquellos acontecimientos.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 horas.

17:30 horas. Jueves 17 de septiembre: 18:00 horas.

Un plan perfecto

Género: Comedia

Duración: 93 minutos

Dirección: María Pulido

Reparto: Jordi Sánchez, Leo Harlem, Raquel Guerrero, Anastasia Russo, Israel Menéndez y Ernesto Sevilla

Sinopsis:

Los Ibáñez atraviesan una situación límite: están arruinados, su relación familiar es un desastre y se encuentran a punto de perder su casa.

Todo cambia cuando descubren en el sótano un túnel que alguien había comenzado a excavar para atracar el banco situado enfrente. Con la ayuda de Rufus, un veterano ladrón retirado, deciden terminar el trabajo, aunque colaborar como familia acabará resultando mucho más difícil de lo que imaginaban.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 17:30, 20:00 y 22:00 horas.

17:30, 20:00 y 22:00 horas. Jueves 17 de septiembre: 17:30 y 20:00 horas.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Género: Animación, aventuras, comedia, cine familiar

Duración: 95 minutos (1 hora y 35 minutos)

Clasificación: Apta para todos los públicos

Dirección: Enrique Gato

Reparto: Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada, José Corbacho, Adriana Ugarte

Sinopsis:

Tadeo y Sara viven una nueva etapa como padres de la pequeña Olimpia, mientras Momia intenta acostumbrarse a haber dejado de ser el centro de atención del grupo.

Durante unas vacaciones en Londres, la búsqueda de la legendaria lámpara maravillosa de Las mil y una noches desencadena un nuevo viaje en el tiempo cargado de aventuras y situaciones inesperadas.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 y 19:30 horas.

17:30 y 19:30 horas. Jueves 17 de septiembre: 17:30 horas.

Prácticamente magia 2

Género: Comedia, fantasía

Duración: 129 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

Dirección: Susanne Bier

Reparto: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest y Stockard Channing

Sinopsis:

Casi tres décadas después de la primera película, Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como las hermanas Owens en una nueva historia marcada por la magia, los vínculos familiares y una antigua maldición.

Sally y Gillian deberán enfrentarse a una amenaza capaz de romper definitivamente a su familia mientras distintas generaciones de los Owens vuelven a encontrarse alrededor de sus poderes.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 17:30, 19:30 y 22:00 horas.

17:30, 19:30 y 22:00 horas. Jueves 17 de septiembre: 17:30 y 19:30 horas.

Insidious: Fuera del más allá

Género: Terror

Duración: 105 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Jacob Chase

Reparto: Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye, Sam Spruell, Brandon Perea

Sinopsis:

La saga Insidious vuelve a adentrarse en el terreno sobrenatural con Gemma, una joven madre que descubre que posee la capacidad de viajar hasta El Más Allá, el inquietante plano habitado por almas perdidas.

Su habilidad se convierte rápidamente en una amenaza cuando descubre que no solo puede acceder a ese universo, sino también traer al mundo real aquello que encuentra en él.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 20:00 y 22:00 horas.

20:00 y 22:00 horas. Jueves 17 de septiembre: 20:15 horas.

La constelación del perro

Género: Ciencia ficción, thriller, aventura

Duración: 118 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney

Sinopsis:

Ridley Scott adapta la novela de Peter Heller para trasladar al espectador hasta un mundo postapocalíptico en el que buena parte de la humanidad ha desaparecido.

Hig, un joven piloto que sobrevive junto a un militar llamado Bangley, vive aislado y protegido frente a un entorno extremadamente hostil. Una misteriosa transmisión de radio le empujará a abandonar esa relativa seguridad para lanzarse a la búsqueda de otras personas y de una esperanza que creía perdida.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 21:30 horas.

21:30 horas. Jueves 17 de septiembre: 19:30 horas.

La Odisea

Género: Aventuras, épico

Duración: 172 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o

Sinopsis:

Christopher Nolan lleva a la gran pantalla el legendario poema de Homero en una ambiciosa producción que sigue el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya.

Un trayecto que debería haber durado apenas unas semanas acaba convirtiéndose en una larga odisea marcada por criaturas míticas, la intervención de los dioses y numerosos obstáculos que pondrán a prueba la inteligencia y la resistencia del protagonista.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 20:00 horas.

20:00 horas. Jueves 17 de septiembre: 20:00 horas.

Spider-Man: Brand New Day

Género: Acción, aventuras, fantasía

Duración: 144 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

Dirección: Destin Cretton

Sinopsis:

Peter Parker afronta una nueva etapa después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. Años después, vive solo y ha desaparecido de los recuerdos de las personas a las que quiere, dedicándose prácticamente por completo a combatir el crimen como Spider-Man.

La aparición de nuevas amenazas volverá a poner al héroe frente a decisiones que afectan tanto a su identidad como a su futuro.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 19:15 y 22:00 horas.

19:15 y 22:00 horas. Jueves 17 de septiembre: 19:15 horas.

La Patrulla Canina: La Dino película

Género: Animación

Duración: 88 minutos

Clasificación: Apta para todos los públicos

Dirección: Cal Brunker

Sinopsis:

La Patrulla Canina vuelve a la gran pantalla con una aventura en la que los conocidos cachorros terminan en una isla habitada por dinosaurios después de que su barco quede atrapado en una tormenta.

La situación se complica cuando Humdinger pone en peligro el lugar y provoca una emergencia que obligará al equipo a desplegar una nueva misión de rescate.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 horas.

17:30 horas. Jueves 17 de septiembre: 17:30 horas.

Resident Evil

Género: Terror / Acción

Duración: 93 minutos

Dirección: Zach Cregger

Estreno: Viernes 18 de septiembre

Sinopsis:

La conocida franquicia inspirada en los videojuegos de Capcom regresa con una nueva historia de supervivencia y terror.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Viernes 18 de septiembre: 18:00 h, 20:00 h y 22:00 h

Sagrado corazón

Género: Documental

Duración: 91 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

Dirección: Steven Gunnel

Sinopsis:

Sagrado corazón propone un recorrido en formato de docu-ficción por la historia y el significado del Sagrado Corazón de Jesús, partiendo de las revelaciones que, hace 350 años en Francia, recibió Santa Margarita María de Alacoque.

La producción recorre distintas épocas para abordar la pervivencia de esta devoción y mostrar, a través de diferentes testimonios e historias, su influencia en la vida de personas de distintos lugares del mundo.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Miércoles 16 de septiembre: 18:00 horas

18:00 horas Jueves 17 de septiembre: 18:00 horas

Horarios pendientes para el fin de semana

A fecha de 14 de septiembre, la cartelera correspondiente al periodo del 14 al 20 todavía no muestra sesiones para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Por ello, conviene comprobar nuevamente la programación antes de acudir al cine, ya que Marina Cinemas advierte de que los horarios pueden experimentar cambios de última hora.