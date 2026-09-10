Los Cines Marina de Ceuta actualizan su programación con estrenos, cine familiar, suspense, terror y grandes historias para disfrutar durante los próximos días

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La cartelera de cine en Ceuta vuelve a renovarse esta semana con nuevas propuestas cinematográficas en Marina Cinemas 7, que mantiene una programación variada para todos los públicos. Desde grandes producciones internacionales hasta títulos de animación y películas de suspense, los espectadores ceutíes podrán elegir entre diferentes géneros para disfrutar del séptimo arte en pantalla grande.

La programación de los Cines Marina para esta semana incluye películas como Cronos, El ser querido, La constelación del perro, La Odisea, Insidious: Fuera del más allá, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa o Una noche al año, entre otros títulos disponibles en la cartelera.

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Cartelera de cine en Ceuta: películas y horarios de Marina Cinemas 7

Marina Cinemas 7 ofrece durante estos días una selección que combina cine comercial, grandes estrenos y propuestas destinadas a diferentes tipos de espectadores. Los horarios pueden variar según la jornada, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad antes de acudir a la sala.

Cronos

Género: Thriller, drama

Duración: 120 minutos aproximadamente

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Fernando González Molina

Reparto: Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, David Verdaguer, Àlex Monner

Sinopsis:

Cronos presenta una historia de suspense centrada en un caso que mezcla investigación, tensión y conflictos personales. La película sigue a sus protagonistas en una trama marcada por los secretos, las decisiones del pasado y las consecuencias de enfrentarse a situaciones límite.

Con una atmósfera cargada de misterio, el filme apuesta por un thriller emocional en el que la tensión aumenta progresivamente mientras los personajes intentan descubrir la verdad que se esconde detrás de los acontecimientos.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 17:45 horas y 20:00 horas

Viernes 11 de septiembre: 17:30 horas

Sábado 12 de septiembre: 17:30 horas

Domingo 13 de septiembre: 18:00 horas

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 horas

El ser querido

Género: Drama

Duración: 135 minutos

Dirección: Rodrigo Sorogoyen

Reparto: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo

Sinopsis:

Rodrigo Sorogoyen dirige este drama centrado en las relaciones familiares, las heridas del pasado y la complejidad de los vínculos personales.

La historia gira alrededor de un reconocido director de cine que atraviesa una etapa complicada de su carrera y decide emprender un nuevo proyecto que le llevará a enfrentarse a su propia vida personal. La película explora los límites entre la creación artística y las emociones, mostrando cómo las decisiones tomadas durante años pueden regresar para transformar las relaciones más importantes.

Con un reparto encabezado por Javier Bardem, Victoria Luengo y Raúl Arévalo, la cinta apuesta por una narrativa íntima y una profunda mirada sobre la familia y la memoria.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 17:30 horas

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Género: Animación, aventuras, comedia, cine familiar

Duración: 95 minutos (1 hora y 35 minutos)

Clasificación: Apta para todos los públicos

Dirección: Enrique Gato

Reparto: Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada, José Corbacho, Adriana Ugarte

Sinopsis:

Tadeo Jones regresa a la gran pantalla con una nueva aventura junto a sus inseparables compañeros. En esta ocasión, el explorador deberá enfrentarse a un nuevo misterio relacionado con una antigua lámpara que esconde un secreto capaz de cambiar el rumbo de la historia.

La película mantiene la combinación de humor, acción y aventuras que ha convertido al personaje español en uno de los referentes de la animación nacional, ofreciendo una propuesta pensada especialmente para disfrutar en familia.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 18:00 horas y 20:00 horas

Viernes 11 de septiembre: 17:30 horas y 19:30 horas

Sábado 12 de septiembre: 17:30 horas y 19:30 horas

Domingo 13 de septiembre: 17:30 horas

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 horas y 19:30 horas

Una noche al año

Género: Comedia romántica, drama

Duración: 101 minutos aproximadamente

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

Dirección: Will Gluck

Reparto: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, LeVar Burton

Sinopsis:

Una historia que gira alrededor de los encuentros inesperados y las decisiones que pueden cambiar una relación en una sola noche.

La película explora las emociones, las dudas y las oportunidades que aparecen cuando dos personas se encuentran en un momento decisivo de sus vidas. Con un enfoque cercano y centrado en los personajes, plantea una reflexión sobre el amor, las segundas oportunidades y el paso del tiempo.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 22:00 horas

Insidious: Fuera del más allá

Género: Terror

Duración: 105 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Jacob Chase

Reparto: Amelia Eve, Island Austin, Lin Shaye, Sam Spruell, Brandon Perea

Sinopsis:

La saga Insidious regresa con una nueva historia sobrenatural centrada en Gemma, una joven madre que descubre que posee una capacidad extraordinaria: puede viajar hasta un oscuro plano espiritual conocido como «El Más Allá» y traer de vuelta al mundo real a las entidades que habitan en él.

Lo que inicialmente parece un poder desconocido pronto se convierte en una amenaza cuando fuerzas malignas descubren su conexión con ese universo paralelo. La película vuelve a explorar los límites entre la realidad y lo sobrenatural con una historia cargada de tensión, misterio y terror psicológico.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 18:00 y 20:00 horas

Viernes 11 de septiembre: 20:00 y 22:00 horas

Sábado 12 de septiembre: 20:00 y 22:00 horas

Domingo 13 de septiembre: 20:15 horas

Miércoles 16 de septiembre: 20:00 y 22:00 horas

La constelación del perro

Género: Ciencia ficción, thriller, aventura

Duración: 118 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney

Sinopsis:

Basada en la novela de Peter Heller, La constelación del perro presenta un futuro marcado por una devastadora crisis mundial que ha cambiado por completo la vida en la Tierra.

La historia sigue a Hig, un piloto que ha conseguido sobrevivir junto a su perro y un antiguo compañero de armas en un territorio peligroso dominado por la incertidumbre. Mientras intenta mantenerse con vida, tendrá que enfrentarse a los llamados Segadores, grupos de supervivientes que recorren un mundo convertido en un escenario hostil.

La película combina elementos de ciencia ficción y suspense con una reflexión sobre la soledad, la esperanza y la necesidad humana de encontrar un nuevo propósito tras una gran pérdida.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 20:00 horas

Viernes 11 de septiembre: 21:30 horas

Sábado 12 de septiembre: 21:30 horas

Domingo 13 de septiembre: 19:30 horas

Miércoles 16 de septiembre: 21:30 horas

La Odisea

Género: Aventuras, épico

Duración: 172 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 16 años

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o

Sinopsis:

Christopher Nolan lleva a la gran pantalla una nueva interpretación de una de las historias clásicas más conocidas de la literatura universal.

La Odisea sigue el largo viaje de un héroe que debe superar todo tipo de obstáculos mientras intenta regresar a casa después de una gran batalla. La película apuesta por una espectacular puesta en escena, grandes escenarios y una combinación de aventura, mitología y emoción.

Con una duración de casi tres horas, la producción ofrece una experiencia cinematográfica basada en la épica y en la lucha del protagonista contra fuerzas que van más allá de lo humano.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 19:10 horas

Viernes 11 de septiembre: 20:00 horas

Sábado 12 de septiembre: 20:00 horas

Domingo 13 de septiembre: 20:00 horas

Miércoles 16 de septiembre: 20:00 horas

Spider-Man: Brand New Day

Género: Acción, aventuras, fantasía

Duración: 144 minutos

Clasificación: No recomendada para menores de 12 años

Dirección: Destin Cretton

Sinopsis:

El universo de Spider-Man continúa creciendo con una nueva aventura protagonizada por el conocido héroe arácnido.

Peter Parker afronta una nueva etapa en la que deberá enfrentarse a amenazas desconocidas mientras intenta encontrar el equilibrio entre su vida personal y su responsabilidad como protector de la ciudad.

La película combina acción, efectos visuales y el habitual componente emocional de la franquicia, ofreciendo una nueva entrega destinada tanto a los seguidores del personaje como a quienes buscan una gran producción de aventuras.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 19:15 horas

Viernes 11 de septiembre: 19:15 y 22:00 horas

Sábado 12 de septiembre: 19:15 y 22:00 horas

Domingo 13 de septiembre: 19:15 horas

Miércoles 16 de septiembre: 19:15 y 22:00 horas

La Patrulla Canina: La Dino película

Género: Animación

Duración: 88 minutos

Clasificación: Apta para todos los públicos

Dirección: Cal Brunker

Sinopsis:

Los pequeños espectadores tienen una nueva cita con sus personajes favoritos en una aventura llena de acción, amistad y diversión.

En esta ocasión, la Patrulla Canina se enfrenta a un nuevo desafío relacionado con dinosaurios, poniendo a prueba una vez más el trabajo en equipo y la capacidad de los protagonistas para resolver cualquier problema.

Una propuesta pensada especialmente para disfrutar en familia y dirigida al público infantil, manteniendo los valores habituales de la conocida franquicia.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 17:30 horas

Viernes 11 de septiembre: 17:30 horas

Sábado 12 de septiembre: 17:30 horas

Domingo 13 de septiembre: 17:30 horas

Miércoles 16 de septiembre: 17:30 horas

Toy Story 5

Género: Animación, aventura, comedia

Duración: 95 minutos

Clasificación: Apta para todos los públicos

Producción: Pixar Animation Studios

Sinopsis:

Los juguetes más queridos del cine de animación regresan con una nueva historia protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y el resto de personajes que han acompañado a varias generaciones.

En esta nueva entrega, los protagonistas deberán adaptarse a los cambios de una nueva etapa marcada por la evolución de la tecnología y la llegada de nuevos compañeros de juego. La película vuelve a combinar humor, emoción y una reflexión sobre la amistad, la lealtad y el paso del tiempo.

Pixar recupera una de sus franquicias más emblemáticas con una aventura destinada tanto al público infantil como a los espectadores que crecieron junto a sus personajes.

Horarios en Marina Cinemas 7 Ceuta:

Jueves 10 de septiembre: 17:30 horas

El cine en Ceuta mantiene una cartelera variada para todos los públicos

La programación de Marina Cinemas 7 ofrece esta semana una amplia selección de películas para disfrutar del cine en Ceuta, con propuestas que abarcan diferentes géneros y públicos.

Los espectadores podrán encontrar desde grandes producciones de aventura y ciencia ficción hasta películas familiares, animación y títulos de suspense y terror. Una variedad que permite elegir diferentes planes de ocio durante toda la semana.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones según la programación diaria de la sala, por lo que se recomienda consultar las últimas sesiones disponibles antes de acudir al cine.