La primera temporada de la adaptación de las novelas de J. K. Rowling constará de ocho episodios rodados en Leavesden, con Francesca Gardiner como ‘showrunner’ y un reparto renovado encabezado por Dominic McLaughlin, John Lithgow y Janet McTeer.

La magia de una de las franquicias más influyentes de la cultura contemporánea inicia una nueva etapa en la televisión. HBO Max ha lanzado este miércoles 2 de septiembre el tráiler de la serie de Harry Potter, la nueva adaptación basada en las icónicas novelas escritas por la autora británica J. K. Rowling. El avance audiovisual ha mostrado las primeras imágenes de un proyecto que busca rememorar los pasajes más representativos de la saga literaria, al tiempo que incorpora elementos del texto original que nunca llegaron a ser adaptados en la célebre franquicia cinematográfica.

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La producción se perfila como uno de los proyectos televisivos de mayor envergadura emprendidos por HBO Max y Warner Bros. Discovery. Tras varios años de desarrollo, la ficción se encuentra en plena marcha con una ventana de lanzamiento fijada para la Navidad de 2026, fecha en la que se emitirá tanto en la plataforma de streaming como en el canal HBO. Su entrega inaugural llevará por título Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal) y estará compuesta por un total de ocho episodios.

El propósito principal de esta apuesta audiovisual es ofrecer una traslación de las siete novelas de Rowling con una extensión y detalle superiores a los de las películas protagonizadas originalmente por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Planteada inicialmente por HBO como una producción concebida para desarrollarse a lo largo de aproximadamente una década, la estructura en formato de serie permitirá profundizar en los arcos de los personajes, en el contexto de sus tramas y en pasajes específicos de los libros que fueron omitidos en el cine.

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El equipo creativo tras la producción y el rodaje en Leavesden

La dirección creativa del proyecto recae en Francesca Gardiner, conocida por su labor como guionista y productora en la galardonada serie Succession, quien ejerce las funciones de showrunner, guionista y productora ejecutiva. A su lado, Mark Mylod —también vinculado a Succession y director de varios capítulos de Juego de Tronos— dirige diversos episodios y participa en la producción ejecutiva.

El equipo de productores ejecutivos cuenta además con la participación directa de J. K. Rowling, acompañada por Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último vinculado históricamente a la saga al haber sido el productor de los largometrajes originales. La serie está producida por HBO en asociación con las compañías Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

El rodaje comenzó de manera oficial el 14 de julio de 2025 en las instalaciones de los Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, complejo cinematográfico estrechamente ligado a la elaboración de la saga cinematográfica original. En el apartado técnico destacan nombres de trayectoria contrastada como Adriano Goldman en la dirección de fotografía, Holly Waddington al frente del diseño de vestuario y Mara LePere-Schloop a cargo del diseño de producción. Asimismo, la identidad sonora de la ficción estará desarrollada por el compositor Hans Zimmer en colaboración con el colectivo Bleeding Fingers Music.

Un nuevo reparto para dar vida a los personajes de la saga

El proceso de selección para encontrar a los jóvenes intérpretes protagonistas implicó multitudinarias pruebas a las que se presentaron decenas de miles de aspirantes. Finalmente, la elección recayó en Dominic McLaughlin para asumir el papel de Harry Potter, mientras que Alastair Stout encarnará a Ron Weasley y Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger. En el grupo de alumnos figuran también Lox Pratt en el papel de Draco Malfoy y Rory Wilmot interpretando a Neville Longbottom.

El elenco adulto reúne a figuras de amplio reconocimiento en la industria interpretativa. John Lithgow interpreta al director de la escuela, Albus Dumbledore; Janet McTeer asume el personaje de la profesora Minerva McGonagall; Paapa Essiedu encarna a Severus Snape, y Nick Frost interpreta al guardabosques Rubeus Hagrid.

El reparto secundario se completa con la participación de Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick, Katherine Parkinson en el rol de Molly Weasley, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bel Powley en el papel de Petunia Dursley, Daniel Rigby interpretando a Vernon Dursley y Bertie Carvel en la piel de Cornelius Fudge.

Continuidad garantizada y previsión de futuras temporadas

El proyecto audiovisual nace con un plan de desarrollo a largo plazo que trasciende su temporada de debut. HBO ha confirmado de manera oficial la producción de una segunda temporada, cuyo inicio de rodaje está programado para el otoño de 2026. La planificación busca agilizar los plazos de producción entre entregas y acortar la espera para la audiencia, coordinando el ritmo de grabación con el crecimiento físico natural de los jóvenes actores protagonistas.

Para esta segunda etapa de la serie se sumará Jon Brown, quien se incorporará al equipo técnico en calidad de co-showrunner junto a Francesca Gardiner. Con esta renovación integral del reparto, un equipo técnico de primer nivel y la premisa de explorar los textos literarios con un grado de detalle inédito hasta la fecha, la franquicia aborda el desafío de redefinir el universo de Harry Potter para las nuevas generaciones.