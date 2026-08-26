El mundo del espectáculo despide a una figura poliédrica. Cantante, compositora, productora, escritora, empresaria y también actriz, Dolly Parton falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años de edad.

Reconocida como una de las mejores voces que ha dado la música country en toda su historia, la artista estadounidense desarrolló de forma paralela una destacada incursión en el ámbito audiovisual, participando en una docena de títulos entre películas y telefilmes, además de figurar en más de 400 producciones de televisión, mayoritariamente de corte musical, o desempeñando papeles de invitada de lujo en ficciones como ‘Hannah Montana’ o en su versión animada dentro de un episodio de la décima temporada de ‘Los Simpson’.

En la industria del cine, los largometrajes más memorables protagonizados por Parton se remontan a la década de los 80. Durante ese periodo, la intérprete compartió pantalla con actores de gran repercusión comercial como Sylvester Stallone y Burt Reynolds, además de integrar repartos corales junto a actrices de la talla de Jane Fonda, Shirley MacLaine, Sally Field o Julia Roberts. Su trabajo artístico para la gran pantalla le valió dos nominaciones a los Premios Óscar en el apartado de mejor canción original, gracias a las composiciones creadas para los filmes ‘Cómo eliminar a su jefe’ (1980) y ‘Transamérica’ (2005).

‘Cómo eliminar a su jefe’ (1980)

La primera gran incursión cinematográfica de Dolly Parton llegó con la comedia ‘Cómo eliminar a su jefe’ (titulada en su versión original ‘Nine to Five’ o ‘9 to 5’), dirigida por Colin Higgins. La trama reflejaba las dificultades de la jornada laboral de tres secretarias sometidas al trato de un jefe despótico. Acompañada en el elenco por Jane Fonda, Lily Tomlin y Dabney Coleman, la producción se convirtió en un éxito de taquilla inesperado.

Con una recaudación total de 103,3 millones de dólares, el filme se posicionó como la tercera película más taquillera de 1980 en Estados Unidos, únicamente por detrás de ‘El imperio contraataca’ y ‘Superman II’. Asimismo, el tema principal compuesto e interpretado por Parton obtuvo la nominación al Óscar como canción original, consolidándose como uno de los temas más reconocibles de su catálogo musical.

‘La casa más divertida de Texas’ (1982)

Dos años después, la artista volvió a ponerse bajo las órdenes del cineasta Colin Higgins en ‘La casa más divertida de Texas’, asumiendo el rol de estrella femenina principal junto a Burt Reynolds, uno de los actores más taquilleros de la década anterior. En esta comedia, Parton encarnó a la madame del Chicken Ranch, un célebre burdel ubicado en el estado de Texas, mientras que Reynolds interpretaba al sheriff local encargado de mediar entre la actividad del establecimiento y las exigencias de los sectores conservadores que solicitaban su clausura.

El largometraje alcanzó un rendimiento notable en taquilla tras recaudar 69,7 millones de dólares, situándose como la octava película con mayor recaudación de un año liderado por títulos como ‘E.T. El extraterrestre’, ‘Tootsie’ y ‘Oficial y caballero’. La cinta obtuvo una nominación al Óscar para Charles Durning en la categoría de actor de reparto y presentó por primera vez en una producción cinematográfica una versión más suave del tema ‘I Will Always Love You’, canción que posteriormente alcanzaría gran impacto global en la interpretación de Whitney Houston para la película ‘El guardaespaldas’ (1992).

‘Rhinestone’ (1984)

Dirigida por Bob Clark, la película ‘Rhinestone’ planteó una reinterpretación en clave de comedia del mito de Pigmalión. En la trama, la cantante interpretaba a una artista que apostaba ser capaz de transformar a cualquier persona en una estrella de la música country. El elegido para dicha transformación fue un taxista neoyorquino, encarnado por el actor Sylvester Stallone.

A diferencia de sus anteriores proyectos, la combinación no logró el respaldo del público. El rendimiento comercial de la cinta resultó deficiente en taquilla y estuvo acompañado por críticas negativas, coincidiendo con una etapa en la que los espectadores asociaban el reclamo de Stallone principalmente a la saga ‘Rocky’ —con la excepción de ‘Acorralado’ (1982)— y en la que la capacidad de convocatoria de Parton en las salas de cine sufrió un severo retroceso.

‘Magnolias de acero’ (1989)

La trayectoria cinematográfica de la artista volvió a registrar un éxito destacado con ‘Magnolias de acero’, largometraje dirigido por Herbert Ross. La historia aborda los lazos de amistad entre seis mujeres de distintas generaciones residentes en un pequeño pueblo del estado de Luisiana. La producción reunió a un reparto femenino compuesto por Shirley MacLaine, Sally Field, Daryl Hannah, Olympia Dukakis, Julia Roberts y la propia Dolly Parton.

En esta ocasión, la repercusión de los premios recayó en Julia Roberts, quien obtuvo una nominación al Óscar por su interpretación de una joven que decide casarse y afrontar la maternidad a pesar de las complicaciones de su estado de salud. En el apartado comercial, la película cosechó una respuesta positiva por parte del público, alcanzando una recaudación global de 96,8 millones de dólares.