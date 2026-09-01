El sindicato ACAIP-UGT ha expresado su preocupación por la situación en la prisión de Ceuta, denominada Fuerte Mendizábal, solicitando la necesidad urgente de más personal y medios apropiados para que el centro penitenciario pueda operar a pleno rendimiento.

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Según la denuncia del sindicato, la cárcel de Ceuta opera con casi la mitad del personal necesario para un centro de sus características, mientras que seis de sus ocho módulos residenciales y el departamento de aislamiento permanecen cerrados, lo que limita gravemente su capacidad operativa.

Con un registro de 80 nuevos ingresos en el último mes, diez veces superior a lo habitual, la situación se ha vuelto crítica. Actualmente, solo dos módulos están en funcionamiento desde su inauguración en noviembre de 2017, lo que genera un hacinamiento preocupante y un aumento en la tensión entre los internos.

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ACAIP-UGT recalca que la prisión fue diseñada para albergar alrededor de mil internos, pero la plantilla no ha crecido proporcionalmente con respecto a estas necesidades, resultando en una carga adicional para el personal existente.

El sindicato sostiene que el incremento de internos en espacios reducidos provoca un aumento en el riesgo de incidentes y reitera que la falta de un departamento de aislamiento operativo limita la capacidad de respuesta ante internos problemáticos.

Por todo ello, ACAIP-UGT exige a las autoridades competentes una revisión y ampliación urgente de la RPT, así como la apertura de más módulos para mejorar la calidad de vida en el centro y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal que allí trabaja.