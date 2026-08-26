El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su preocupación por la situación de seguridad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Según denuncia, el centro alberga a 965 usuarios y cuenta con únicamente 12 vigilantes por turno, lo que plantea serias dudas sobre la protección adecuada de los internos.

CCOO ha identificado varios problemas en el CETI, como tornos y sistemas de control que se encuentran inoperativos, lo que impide una correcta regulación del acceso y seguridad del recinto. Esta situación podría poner en riesgo no solo a los usuarios, sino también a los profesionales que trabajan en el centro.

Además, el sindicato ha informado sobre la falta de operatividad en el sistema de videovigilancia del CETI, otro aspecto crítico en la seguridad de las instalaciones. Para CCOO, esta carencia es inaceptable, dado el volumen de personas que alberga el centro.

Por otro lado, más de 25 farolas del recinto están fundidas, lo que agrava aún más la situación de inseguridad, especialmente durante la noche. La falta de iluminación es una preocupación legítima que afecta a la seguridad de todos los que se encuentran en el CETI.

Ante esta alarmante situación, el sindicato ha reclamado un complemento salarial específico para los trabajadores de seguridad del CETI, quienes realizan una labor fundamental en un entorno cada vez más complejo y crítico.

CCOO insta a las autoridades correspondientes a adoptar medidas inmediatas para resolver estos problemas y garantizar la seguridad de los usuarios y del personal en el CETI de Ceuta.