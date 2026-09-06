Las bibliotecas de Ceuta han decidido ampliar su programación cultural entre el 7 y el 11 de septiembre, ofreciendo una variedad de actividades para fomentar la participación ciudadana.

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La Biblioteca Pública del Estado ‘Adolfo Suárez’, en particular, acogerá una interesante exposición fotográfica que promete captar la atención de los visitantes. Esta exhibición es una excelente oportunidad para apreciar el arte visual y la creatividad de los fotógrafos locales.

Además, la biblioteca organizará una charla centrada en la salud mental, un tema de gran relevancia en la actualidad. Esta actividad busca concienciar y proporcionar información útil sobre el bienestar emocional y psicológico.

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Las nuevas actividades están en línea con el objetivo de las bibliotecas de convertirse en espacios de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad. Se anima a todos los ciudadanos a participar y aprovechar estas iniciativas.

Con estas propuestas, las bibliotecas de Ceuta refuerzan su compromiso con la cultura y la educación, contribuyendo así al desarrollo social y comunitario de la ciudad.

Los interesados en asistir a estos eventos pueden informarse más detalladamente en el sitio web oficial de las bibliotecas o directamente en sus instalaciones.