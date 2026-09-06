La mujer que se encuentra bajo investigación por la presunta muerte de su primo marroquí en Ceuta ha sido trasladada al área de Psiquiatría del Hospital. Este cambio se produce mientras se evalúa la evolución de su estado de salud mental.

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Desde el momento de su detención, las autoridades han estado atentas a su situación, ya que el plazo de 72 horas para su paso a disposición judicial expiraba este domingo. La decisión de mantenerla en instalaciones psiquiátricas responde a la necesidad de un análisis minucioso de su condición mental.

Los especialistas del hospital tienen como prioridad la evaluación del estado psicológico de la mujer, lo que determinará los siguientes pasos a seguir en el proceso judicial. La espera de este diagnóstico es fundamental para el desarrollo del caso.

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El crimen que se le atribuye ha causado gran conmoción en la comunidad local, que sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. La relación familiar entre la acusada y la víctima añade un nivel complicado a la situación.

Este caso también ha suscitado el interés de las autoridades legales y de salud mental, quienes estudian los factores que pudieron contribuir a la trágica situación. Ceuta, con su ubicación estratégica, vive situaciones complejas que a menudo involucran relaciones internacionales y familiares.

A medida que se recaben más pruebas y evaluaciones, quedará para el sistema judicial decidir cómo proceder en este complicado asunto. La salud de la acusada será un factor crucial en el desarrollo del caso.