CEUTA. — Lo que comenzó como la iniciativa desesperada de un vecino sin dormir se ha convertido en una protesta ciudadana que gana fuerza en pleno corazón de la ciudad. La Plaza de los Reyes, situada frente a la Delegación del Gobierno, acoge un incipiente poblado de nueve tiendas de campaña que busca trasladar al centro urbano la problemática de convivencia, ruidos e inseguridad que sufren en la periferia, concretamente en la zona del Trampolín.

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El impulsor de la movilización es Emilio Muñoz, conocido como ‘Araña’, quien tras «40 días soportando peleas, drogas y alcohol» enfrente de su vivienda decidió inspirarse en el movimiento 15M de Madrid para llamar la atención de las autoridades. Junto a su primo, Fede Olmedo, comenzó instalando dos casetas de campaña con la idea de recrear el asentamiento del Trampolín. La iniciativa ha ido multiplicándose exponencialmente en los últimos días gracias al respaldo de numerosos residentes.

Solidaridad vecinal para mantener la protesta

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La acampada, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre una realidad que muchos solo conocen por imágenes, se mantiene activa las 24 horas del día mediante un sistema organizado de turnos:

Logística y estancia: Varios manifestantes pernoctan en las casetas, mientras que por las tardes se concentran decenas de ceutíes provistos de sillas de playa, juegos de mesa y víveres.

Varios manifestantes pernoctan en las casetas, mientras que por las tardes se concentran decenas de ceutíes provistos de sillas de playa, juegos de mesa y víveres. Apoyo de la ciudadanía: Los manifestantes destacan la solidaridad del entorno, con vecinos que les ofrecen duchas y comida, una cafetería que les facilita el desayuno e incipientes muestras de afecto de personas mayores que se acercan a trasladarles sus testimonios.

Pese a que el cansancio y las duras condiciones meteorológicas hicieron plantearse a los organizadores el levantamiento del campamento dos días después de su inicio, el apoyo presencial de la ciudadanía los ha motivado a continuar de forma indefinida con el objetivo de exigir soluciones inmediatas a la Delegación del Gobierno.