El Instituto de Salud Carlos III ratifica el positivo de un adolescente de 13 años, que se encuentra aislado y bajo tratamiento en un centro de la Ciudad Autónoma.

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Ceuta — Las alarmas sanitarias se han activado en Ceuta tras la confirmación del primer caso de viruela del mono (monkeypox) en la Ciudad Autónoma. Se trata de un menor de 13 años y de origen marroquí, acogido en uno de los centros de protección de la ciudad tras haber entrado a finales del pasado mes de julio durante las llegadas masivas registrada en el litoral ceutí.

Tras registrarse los primeros síntomas compatibles con la enfermedad, las autoridades sanitarias locales procedieron a remitir las correspondientes muestras al Instituto de Salud Carlos III. La confirmación oficial del positivo llegó este mismo jueves, ratificando las sospechas previas del equipo médico.

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Según han informado fuentes oficiales de la Ciudad Autónoma, el adolescente se encuentra plenamente controlado, aislado en las propias instalaciones del centro de acogida para evitar posibles contagios y recibiendo el tratamiento médico adecuado.

El hallazgo de este caso coincide con la visita a la ciudad de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien durante sus intervenciones públicas hizo referencia a otros cuadros infecciosos detectados como tuberculosis o varicela, sin llegar a aludir a este positivo en el colectivo de menores migrantes.

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa provocada por un virus que cursa habitualmente con fiebre, dolores musculares y erupciones cutáneas características. Su transmisión se produce principalmente por contacto físico estrecho con lesiones de la piel, fluidos corporales o materiales contaminados. De momento, las autoridades sanitarias no han notificado más casos sospechosos en la ciudad y mantienen el seguimiento epidemiológico.