SEVILLA. — El portavoz y presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha vuelto a situar la presión migratoria en la ciudad autónoma en el centro del debate político tras calificar lo sucedido en el territorio de «invasión orquestada por Marruecos» para perjudicar a la población local y al conjunto de España. Redondo realizó estas declaraciones tras asistir en el Parlamento de Andalucía a una sesión sobre la defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla.

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El dirigente de la formación se mostró sumamente crítico con el posicionamiento del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía durante el pleno, expresando la «impotencia» vivida ante sus intervenciones. En respuesta, lanzó un envite formal a los representantes de estas tres fuerzas de izquierda para que se trasladen a vivir a Ceuta «durante cincuenta días y los meses siguientes», abandonando las «visitas cortas» para conocer de primera mano la realidad cotidiana de sus habitantes.

Inseguridad y petición de profesión de riesgo

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Durante su intervención, el líder ceutí dibujó un panorama crítico respecto al clima social en la ciudad autónoma:

Impacto en el día a día: Aseguró que existen vecinos que «no pueden salir de sus viviendas» debido al miedo y a lo que calificó como «agresiones constantes en las calles».

Aseguró que existen vecinos que «no pueden salir de sus viviendas» debido al miedo y a lo que calificó como «agresiones constantes en las calles». Fuerzas de seguridad: Denunció que tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas son «continuamente agredidas y violentadas».

Denunció que tanto los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas son «continuamente agredidas y violentadas». Reivindicación laboral: Exigió que su labor sea catalogada formalmente como profesión de riesgo, criticando la falta de protección por parte del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez.

Redondo, que rechazó explícitamente el término «inmigrantes» para referirse a estas personas y defendió el uso del vocablo «invasores», instó al Ejecutivo a intervenir con carácter inmediato para proceder a su expulsión. Asimismo, garantizó que su formación no se rendirá en lo que definió como la defensa de la «españolísima tierra de Ceuta».