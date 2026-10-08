En la reciente reunión del Consejo de Gobierno de Ceuta, celebrada el miércoles, se han tomado importantes decisiones en materia de gasto. Se han aprobado 3,8 millones de euros para la empresa Hélity, que opera servicios aéreos en la región.

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Además, el Ejecutivo ha destinado 200.000 euros para abordar la crisis social que afecta a varios sectores de la población. Estas partidas reflejan un intento por parte del Gobierno local de mejorar la situación económica y social de la ciudad autónoma.

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Otro punto destacado de la reunión fue la aprobación de un gasto plurianual que supera los 600.000 euros, destinado a la mejora del software de los autobuses. Este avance tecnológico busca modernizar el servicio de transporte público en Ceuta.

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Con esta inversión, se espera optimizar la gestión de los autobuses, lo que podría traducirse en un mejor servicio para los usuarios y una mayor eficiencia en la operatividad del sistema de transporte.

La decisión se enmarca en un contexto más amplio de búsqueda de soluciones para los retos que enfrenta Ceuta, tanto a nivel social como económico. La aprobación de estos fondos será clave para alcanzar objetivos a corto y medio plazo.

Por último, el presidente Juan Vivas ha sido respaldado dentro del Comité de las Regiones, donde se discuten importantes asuntos que afectan a las comunidades locales, reafirmando su compromiso con la representación de Ceuta en foros relevantes.