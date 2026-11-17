El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, protagonizó uno de los momentos más tensos de la actual campaña electoral durante su paso por los platós de Informativos Telecinco. El periodista y presentador Carlos Franganillo puso contra las cuerdas al jefe del Ejecutivo al recordarle su gestión y su ausencia física en plena crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta.

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Durante la entrevista, el tono se fue elevando cuando el presentador cuestionó la decisión del líder socialista de mantener sus vacaciones estivales mientras se producía una fuerte presión migratoria en la frontera ceutí. Franganillo le recriminó que, más allá del trabajo telemático, la presencia simbólica del máximo representante del país era necesaria en un momento tan delicado para los ciudadanos de la región.

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Por su parte, Sánchez defendió con firmeza su actuación y zanjó las críticas apelando a su esfera personal y laboral: «Carlos, yo soy presidente del Gobierno 24/7 con independencia de cuál sea el código postal». El mandatario insistió en que estar descansando en las Islas Canarias no equivalía a desconectar de sus obligaciones: «Por supuesto que tengo todo el derecho a estar con mi familia durante unos días al año y eso no significa que yo no trabaje en el lugar en el que estoy». Asimismo, el presidente quiso poner en valor el compromiso histórico de su Ejecutivo con las ciudades autónomas, asegurando ser el dirigente que más recursos ha destinado a Ceuta y Melilla.

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El cara a cara televisivo dejó patente el desgaste político que supuso aquella crisis para el Gobierno, evidenciando la dureza con la que los medios están escrutando las decisiones institucionales y de gestión de los principales candidatos de cara a la cita electoral.