Según informaciones recientes, Medios marroquíes destacan que el Gobierno de España ha destinado cinco millones de euros para modernizar los sistemas electrónicos de vigilancia y alerta temprana en instalaciones militares situadas en el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Al Hucemas y las Islas Chafarinas. Según estas informaciones, el objetivo es “mejorar la capacidad de vigilancia y el seguimiento de los movimientos en las zonas marítimas que rodean estas instalaciones”, lo que incluye la instalación de sistemas avanzados de vigilancia, alerta temprana y seguimiento que permitan monitorear actividades inusuales.

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Se apunta que estas guarniciones militares permanentes, subordinadas al Mando General de Melilla, requieren mayor capacidad operativa. Además, estas actuaciones se justifican, se señala en las mismas fuentes, con referencia a los hechos acontecidos a finales de julio, cuando unas 72.000 personas habrían entrado en Ceuta de forma irregular los días 30 y 31 de julio, y aún serían unos 5.000 los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo. Entre ellos, cerca de 1.500 son menores identificados. Estos eventos, descritos como “una invasión”, se consideran especialmente relevantes para la seguridad marítima y territorial.

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Islas Chafarinas dentro del marco de soberanía española y protección ambiental

Las Islas Chafarinas, formadas por las islas Congreso, Isabel II y Rey, son un pequeño archipiélago en el mar de Alborán perteneciente al Estado español desde el 6 de enero de 1848, cuando fueron ocupadas por una expedición militar. No pertenecen a ninguna comunidad autónoma ni entidad municipal, y están gestionadas por el Ministerio de Defensa. Su titularidad es pública al 100 %, como reflejan los datos físicos oficiales.

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Estas islas están situadas cerca de 27 millas náuticas al este de Melilla y aproximadamente 1,7 a 2,5 millas al norte de Ras El Ma, en Marruecos. Sólo la isla Isabel II tiene presencia humana permanente, con un destacamento militar y personal dedicado a la gestión de la conservación, en tanto que las otras islas permanecen deshabitadas.

Además del interés estratégico, las Chafarinas disfrutan de protección ambiental: forman parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES6300001 de la región mediterránea, que coincide con su Zona de Especial Protección para las Aves, sobre la que rige una normativa que incluye medidas de conservación del espacio conjunto.

Crisis migratoria de Ceuta: cifras y medidas del Gobierno

El 30 y el 31 de julio de 2026, se produjo una entrada masiva de personas en Ceuta. El Gobierno español ha cifrado en 72.000 las personas que entraron de forma irregular esos días, aunque luego elevó esa estimación hasta unos 80.000. La mayoría retornó voluntariamente en menos de veinticuatro horas, pero cerca de 5.000 migrantes —entre ellos 1.500 menores— permanecen aún en la ciudad autónoma.

En respuesta a esta crisis sin precedentes, el Consejo de Ministros declaró el 25 de agosto la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, invocando la necesidad de reforzar crecimiento de capacidades en control fronterizo, atención humanitaria y seguridad interior. Se han habilitado miles de plazas para acogida, agilización de trámites, y se han modificado espacios para alejarlos de los núcleos urbanos.

Este contexto migratorio y la presión que ha supuesto sobre Ceuta se relaciona directamente con las decisiones de fortalecer la vigilancia militar en los peñones e islas en disputa o reclamadas por Marruecos, como Chafarinas, Al Hucemas y Vélez de la Gomera. Las fuentes marroquíes subrayan que estas acciones se perciben como respuestas al “evento de migración masiva ocurrido en la ciudad el verano pasado”.