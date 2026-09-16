La Ciudad Autónoma de Ceuta ha estimado que cerca de 20.000 personas pudieron permanecer en la ciudad tras la avalancha registrada el 30 de julio.

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Este cálculo se basa en las cifras oficiales y en los datos que maneja el Gobierno sobre las personas que continúan en distintos puntos de la ciudad.

La situación se sigue monitorizando para obtener una evaluación clara de las cifras relacionadas con la migración en Ceuta.

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