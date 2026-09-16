La formación ofrece nuevas oportunidades de capacitación profesional en áreas como producto digital, marketing y estrategia dentro de un sector en crecimiento

Las personas interesadas en especializarse en el ámbito digital todavía tienen la oportunidad de acceder a las últimas plazas disponibles de los cursos de Product Manager y Técnico de Marketing, dos programas formativos centrados en las necesidades actuales del sector del juego online.

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El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre a las 14:00 horas, fecha límite para presentar la solicitud y participar en el proceso de selección de alumnos.

Estas formaciones están diseñadas para ofrecer una preparación específica en áreas estratégicas de la industria digital, proporcionando conocimientos relacionados con la gestión de productos, la planificación de estrategias, el análisis de datos, la comunicación y el marketing digital.

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El curso de Product Manager permite desarrollar competencias para la creación, coordinación y evolución de productos digitales, mientras que el programa de Técnico de Marketing está orientado al aprendizaje de herramientas y técnicas necesarias para impulsar acciones de promoción, comunicación y captación en entornos online.

Ambas propuestas formativas responden a la creciente demanda de perfiles profesionales especializados en un mercado marcado por la innovación tecnológica y la transformación digital, facilitando la adquisición de habilidades aplicables al entorno laboral.

La iniciativa apuesta por la formación cualificada como vía para mejorar la empleabilidad y preparar nuevos profesionales capaces de incorporarse a un sector con importantes necesidades de especialización.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre los cursos, requisitos de acceso y procedimiento de inscripción en:

El plazo para solicitar una plaza finaliza el 21 de septiembre a las 14:00 horas.