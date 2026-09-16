La compañía eléctrica Endesa y la Autoridad Portuaria de Ceuta han advertido de que la instalación de un recurso de acogida para migrantes en los terrenos del puerto amenaza la seguridad de la central de generación eléctrica y los depósitos de combustible. Ambas entidades señalan que la proximidad del recinto eleva el riesgo de incidentes o sabotajes que podrían comprometer el suministro energético de toda la ciudad autónoma.

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La ubicación elegida para implantar un campamento de acogida temporal de migrantes en la zona portuaria de Ceuta ha desatado todas las alarmas en materia de seguridad sobre las infraestructuras estratégicas locales. Un informe elaborado por la Autoridad Portuaria de Ceuta alerta de que la proximidad del asentamiento a la central eléctrica de Endesa y a los depósitos de combustible de la empresa Dúcar pone en vulnerabilidad el abastecimiento energético de la ciudad autónoma.

Los técnicos portuarios destacan la estrecha interdependencia de las conducciones de fuel con la planta de generación de Endesa, recordando que las instalaciones de Dúcar cuentan con una capacidad de almacenamiento de unas 42.000 toneladas de combustible. Según recoge el documento de protección, los planes de seguridad en vigor no contemplaban la instalación de un recurso de esta tipología y volumen junto a instalaciones calificadas como críticas, lo que incrementa sustancialmente la exposición ante eventuales situaciones de riesgo o de sabotaje.

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El análisis de la Autoridad Portuaria pone de relieve la preocupante situación de seguridad registrada en el recinto durante el mes de agosto. Los informes de protección contabilizaron un total de 1.163 intrusiones de personas no autorizadas en las áreas de los diques de Poniente y Cañonero Dato, identificando la cercanía a las conducciones energéticas como uno de los principales focos de vulnerabilidad operativa.

Ante este escenario, los responsables de seguridad del puerto exigen una revisión completa de los protocolos de actuación actuales y la redacción de un plan de contingencia específico. Asimismo, reclaman un incremento urgente de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en la franja exterior como en el perímetro interior de la zona sensible para garantizar la continuidad del suministro de electricidad a la población ceutí.