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Ceuta salió a la calle este miércoles con una manifestación que reunió a unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, para reclamar soluciones ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

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Miles de ceutíes participaron este miércoles en una gran manifestación por las calles de Ceuta para exigir medidas que permitan recuperar la normalidad tras más de un mes de presión migratoria. La convocatoria coincidió con el Día de Ceuta y reunió a unas 20.000 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

La protesta comenzó a las 19.00 horas en la zona de las Murallas Reales y recorrió las calles de la ciudad bajo lemas como “Ceuta unida jamás será vencida”, “Yo soy español” o “Un caballa nunca se rinde”. Durante la movilización, los asistentes reclamaron soluciones ante la situación generada tras la entrada multitudinaria de personas los días 30 y 31 de julio.

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Los organizadores, la Federación de Vecinos de Ceuta y la Asociación Siglo XXI, destacaron el carácter apolítico y pacífico de la convocatoria. La marcha concluyó con la lectura de un manifiesto elaborado con motivo del Día de Ceuta.

El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, se incorporó a la concentración una hora después de su inicio y agradeció a los ciudadanos su participación. “Esta fuerza es imparable”, señaló, además de agradecer el apoyo recibido desde otros puntos de España. Tras su intervención sonaron el himno de España y el himno de Ceuta.

Durante la protesta estuvieron presentes pancartas con mensajes dirigidos a Europa y reclamando una “solución legal excepcional” para la salida de los migrantes. Los asistentes acudieron con banderas de Ceuta y España y con mensajes como “Ceuta es España”, “Orgullo ceutí” y “Ceuta no se vende, se defiende”.

La movilización contó con la participación de vecinos de diferentes zonas de la ciudad, incluidas áreas próximas a la frontera de El Tarajal. En los días previos, distintos colectivos habían llamado a la calma para evitar provocaciones y mantener el carácter pacífico de la protesta.

Durante los actos institucionales del Día de Ceuta también se escucharon reivindicaciones relacionadas con la gestión de la crisis. Vivas aseguró que este era “el más difícil de todos los 2 de septiembre” de sus 26 años al frente del Gobierno local y reclamó “un horizonte temporal definido” para recuperar la normalidad.