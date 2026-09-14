CEUTA. — La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha solicitado a las autoridades el cierre preventivo e inmediato de las duchas públicas en las playas de Ceuta. La petición responde al hallazgo de un brote de intoxicación química en ejemplares de gavia patiamarilla (Larus michahellis), presuntamente derivado del vertido constante de geles y champús de uso humano en los entornos naturales de la costa.

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Según la entidad, el uso irregular de estas instalaciones playeras para el aseo personal —especialmente en puntos como la playa del Trampolín— está provocando el vertido de productos cosméticos cuyas sustancias químicas afectan a la fauna autóctona.

Claves del informe ambiental

Efectos en la fauna: Los análisis del Área Técnica de Fauna Urbana señalan que las aves rescatadas presentan debilidad generalizada, parálisis parcial, desorientación, deshidratación e irritación gastrointestinal.

Los análisis del Área Técnica de Fauna Urbana señalan que las aves rescatadas presentan debilidad generalizada, parálisis parcial, desorientación, deshidratación e irritación gastrointestinal. Origen del cuadro clínico: Los técnicos asocian la sintomatología con una intoxicación aguda provocada por la ingesta o exposición a tensioactivos, conservantes, perfumes y siliconas presentes en productos de higiene.

Los técnicos asocian la sintomatología con una intoxicación aguda provocada por la ingesta o exposición a tensioactivos, conservantes, perfumes y siliconas presentes en productos de higiene. Medidas solicitadas: DAUBMA exige la apertura de un expediente administrativo, la toma de muestras del agua de escorrentía en las duchas y la clausura temporal de los puntos de agua donde se confirme la presencia de estos contaminantes.

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