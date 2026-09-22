El Gobierno de Ceuta, en la voz de su portavoz, ha comunicado la intención de instar al cumplimiento de las ordenanzas municipales en la ciudad, un anuncio realizado tras la reunión del Consejo de Gobierno de hoy, 22 de septiembre.

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Dentro de las ordenanzas que se buscará hacer cumplir, se incluye especialmente la de El Trampolín, lo que confirma la prioridad del Ejecutivo por mantener el orden y la regulación en esta zona de la ciudad.

Esta medida busca asegurar que todas las normativas vigentes sean respetadas por los ciudadanos y administraciones competentes, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la legalidad y el bienestar de la comunidad.

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