El IBEX 35 cerró el martes 22 de septiembre de 2026 en 19.754,10 puntos, +29,70 puntos (+0,15%), con un rango intradía entre 19.942,80 (máximo) y 19.666,00 (mínimo).
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El movimiento mantiene la ligera inercia alcista vista en jornadas previas. En Ceuta, los cambios en la bolsa sirven como referencia para el clima económico y pueden influir indirectamente en la confianza de hogares y empresas locales.
Cómo cerró el IBEX 35
La sesión registró un máximo intradía de 19.942,80 puntos y un mínimo de 19.666,00 puntos.
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El cierre supuso un avance de +29,70 puntos respecto al cierre anterior de 19.724,40. Según los datos de Yahoo Finance, la sesión abrió en 19.785,90 y la evolución refleja una jornada de calibrado entre expectativas de crecimiento y el coste del dinero. La trayectoria de los tipos de interés es uno de los factores que condiciona el comportamiento del mercado y, por tanto, la percepción sobre ahorro y financiación en la ciudad.
Evolución de la semana
En la última semana el IBEX 35 alternó subidas y bajadas dentro de una volatilidad contenida. A continuación, la secuencia de cierres según Yahoo Finance:
- 2026-09-16: cierre en 19.635,80 puntos (apertura 19.657,10; máx 19.708,20; mín 19.557,70).
- 2026-09-17: cierre en 19.831,80 puntos (apertura 19.691,50; máx 19.869,10; mín 19.689,60).
- 2026-09-18: cierre en 19.513,80 puntos (apertura 19.809,10; máx 19.809,10; mín 19.485,00).
- 2026-09-21: cierre en 19.724,40 puntos (apertura 19.599,80; máx 19.771,90; mín 19.599,80).
- 2026-09-22: cierre en 19.754,10 puntos (apertura 19.785,90; máx 19.942,80; mín 19.666,00).
Para Ceuta, esas oscilaciones no se traducen de forma inmediata en cambios tangibles para el día a día, pero ayudan a contextualizar decisiones sobre ahorro y crédito a nivel local.
Euríbor y mercados
El Euríbor continúa siendo la referencia principal para la revisión de muchas hipotecas y préstamos.
La relación entre la bolsa y el Euríbor no es directa, pero ambos indicadores comparten el marco de la política monetaria y el coste del dinero. En Ceuta, donde la banca y la financiación familiar juegan un papel relevante, la evolución de los tipos influye en las cuotas hipotecarias y en la demanda de crédito, condicionando la planificación financiera de hogares y empresas.
Fuente: datos del IBEX 35 según Yahoo Finance.