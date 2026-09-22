El Gobierno de España ha anunciado que esta semana se habilitarán más espacios en Ceuta para acoger a los migrantes. Esta medida forma parte de un compromiso más amplio del Ejecutivo en la gestión de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

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Además, el Gobierno ha confirmado una reducción en la deuda pública, lo que pone de manifiesto una voluntad de fortalecer la economía nacional en áreas clave, incluida la adaptación y mejora de las condiciones para los trabajadores y migrantes.

El Ejecutivo también ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, un problema que requiere atención y acción a todos los niveles de la sociedad.

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